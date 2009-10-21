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Horizon-1 mürettebatı Türkiye'de

Horizon-1 gemisinin 21 kişilik mürettebatı taşıyan uçak İstanbul Atatürk Havalimanı'na iniş yaptı.

21 Ekim 2009 03:00

Aden Körfezi’nde 3,5 ay önce korsanlar tarafından kaçırılan ve fidyenin ödenmesinin ardından serbest bırakılan Horizon-1 gemisinin 21 kişilik mürettebatı taşıyan uçak İstanbul Atatürk Havalimanı'na iniş yaptı.



Korsanlar tarafından 3 ay rehin tutulduktan sonra serbest bırakılan Horizon 1 gemisinin mürettebatından 17'si ailelerine kavuştu. Sabah saat 06.00 sıralarında Atatürk Havalimanı'na inen personel ile ailelerinin kavuşması duygusal görüntülere sahne oldu. Ailelerine kavuşan gemi personeli, 3 ayın zor geçtiğini söyledi.
    

Aden Körfezi'nde kaçırıldıktan 89 gün sonra korsanlarla yapılan anlaşma sonucu serbest bırakılan Horizon 1 gemisinin mürettebatı eve döndü.

Pasaport sorunu nedeniyle 23 kişilik personelden 17'si İstanbul'a geldi.

Personeli taşıyan uçak Ürdün üzerinden geldi.

Uçaktan ilk inen isim geminin 4. kaptanı ve aynı zamanda tek bayan mürettebatı Aysun Akbay'dı.

Akbay, özgürlükleri ellerinden alındıları için çok zor olduğunu, can güvenlikleri konusunda şüpheler yaşadıklarını anlattı.

Çok yorgun olduğunu söyleyen Akbay, işi bırakmayı düşünmediğini ancak bir daha Aden'den geçecek bir gemide çalışmayacağını belirtti.

Horizon Denizcilik'e ait Horizon-1 isimli Türk bayraklı kargo gemisi, Somali açıklarında korsanlar tarafından temmuzun ilk haftası kaçırılmıştı. 23 personelin bulunduğu gemi Aden Körfezi'nde korsanlar tarafından 3 ay rehin tutultu.

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