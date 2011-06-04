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HORASAN'DAKİ TRAFİK KAZASINDA 5 KİŞİ ÖLDÜ ERZURUM (A.A)

04 Haziran 2011 19:40

 -HORASAN'DAKİ TRAFİK KAZASINDA 5 KİŞİ ÖLDÜ ERZURUM (A.A) - 04.06.2011 - Erzurum'un Horasan ilçesinden yolcu otobüsünün devrilmesi sonucu meydana kazada 5 kişinin öldüğü, 34 kişinin yaralandığı bildirildi. Horasan Kaymakamı Mahmut Ağbal, yaptığı açıklamada, Ağrı'dan gelen 06 AGK 68 plakalı yolcu otobüsünün Ağrı-Horasan karayolunda, Dellal Karakolu yakınlarında devrilmesi sonucu otobüsün altından 5 yolcunun ölü olarak çıkarıldığını, 34 yolcunun ise yaralı olarak kurtarıldığını söyledi. Ağbal, ''40'ın üzerinde yolcunun bulunduğu otobüsten 34 yolcuyu yaralı olarak kurtardık. 5 kişi de ölü olarak otobüsün altından çıkarıldı. Yaralılardan durumu ağır olanlar var. Erzurum Sivil Savunma Arama Kurtarma birliği ekipleri, otobüsün altında başka yolcunun bulunabileceği dahilinde çalışmalarını sürdürüyor'' dedi. Kaymakam Ağbal, yaralıların 17'sinin Erzurum'a sevk edildiğini, 17 yaralının da Horasan Devlet Hastane'sinde tedavi altına alındığını ifade etti.

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