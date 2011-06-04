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HORASAN'DAKİ KAZADA 6 ÖLÜ ERZURUM (A.A)

04 Haziran 2011 20:22

-HORASAN'DAKİ KAZADA 6 ÖLÜ ERZURUM (A.A) - 04.06.2011 - Erzurum'un Horasan ilçesinde yolcu otobüsünün şarampole yuvarlanması sonucu ölenlerin sayısının 6, yaralananların sayısının 35 olduğu bildirildi. Horasan Kaymakamlığından alınan bilgiye göre, Bursa'ya gitmek üzere Ağrı'nın Doğubayazıt ilçesinden yola çıkan Abdullah Kılıç'ın kullandığı 06 AGK 68 plakalı yolcu otobüsünün Ağrı-Horasan karayolunda, Dellal Karakolu yakınlarında şarampole yuvarlanması sonucu ölenlerin sayısının 6, yaralananların sayısının 35 olduğu belirtildi. Yaralılardan birinin çocuk olduğunu belirten yetkililer, 3 yaralının durumlarının ağır olduğu gerekçesiyle hava ambulanslarıyla Erzurum Bölge Eğitim Araştırma Hastanesine kaldırıldığını, diğer yaralıların Horasan Devlet Hastanesi ile Erzurum'daki hastanelerde tedavi altına alındığını kaydetti.

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