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HORASAN'DA TRAFİK KAZASI: 28 YARALI ERZURUM (A.A)

04 Haziran 2011 18:58

-HORASAN'DA TRAFİK KAZASI: 28 YARALI ERZURUM (A.A) - 04.06.2011 - Erzurum'un Horasan ilçesinde bir yolcu otobüsünün devrilmesi sonucu,ilk belirlemelere göre 28 kişi yaralandı. Horasan Kaymakamı Mahmut Ağbal, Ağrı'dan gelen bir yolcu otobüsünün Ağrı-Horasan kayarolunda, Dellal Karakolu yakınlarında şarampole devrildiğini belirterek, yolcuların kurtarılması için Erzurum'dan sevk edilen kurtarma ekiplerinin çalışmalara başladığını ve 28 kişinin çıkarıldığını belirtti. Ağbal, kurtarma çalışmalarının sürdürüldüğünü ifade etti. Otobüste başka yolcuların da bulunduğunu tahmin ettiklerini dile getiren Kaymakam Ağbal, otobüsten çıkarılan yaralıların, ildeki çeşitli hastanelere kaldırıldığını belirtti.

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