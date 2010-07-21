-HORASAN'DA ÖLÜ SAYISI 6'YA YÜKSELDİ ERZURUM (A.A) - 21.07.2010 - Erzurum'un Horasan ilçesine bağlı Saçlık köyünde meydana gelen selde aynı aileden 6 kişi öldü, 1 kişi yaralandı. Edinilen bilgiye göre, ilçede etkili olan sağanağın ardından, Saçlık köyü deresinin taşması sonucu dere yatağında bulunan Ziya Kocabaş'a ait evi su bastı. Su baskını sonucu evde bulunan aynı aileden 7 kişi akıntıya kapılarak, kayboldu. İl Özel İdare Genel Sekreterliği ve jandarma ekiplerince yapılan aramada, Mahide Kocabaş (70), Cüneyt Kocabaş, Aysel Kocabaş (18), Sezer Kocabaş, anne Kezban Kocabaş ve Yusuf Kocabaş'ın (7) cesedine ulaşıldı. Kayıp Orhan Kocabaş ise Saçlık köyüne 3 kilometre uzaklıkta Alagöz köyünde yaralı olarak kurtarılarak, Horasan Devlet Hastanesi'nde tedavi altına alındı. Horasan Kaymakamı Mahmut Ağbal, AA muhabirine yaptığı açıklamada, sel baskını sonucu aynı aileden 6 kişinin öldüğünü, 1 kişinin yaralı olarak kurtarıldığını belirterek, şuan için selde kayıp başka kimsenin olmadığını söyledi.