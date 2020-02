Horasan'da mal paylaşımı kavgasında ölenlerin sayısı 6'ya çıktı

ERZURUM, (DHA)- ERZURUM\'un Horasan ilçesinde 5 ay önce, Ak Parti eski ilçe başkanı İlhami Yılmaz, mal paylaşımı nedeniyle tartıştığı ağabeyi İlhami Yılmaz ve 4 yeğenini tabancayla öldürdü, ağabeyinin torunu Ahmet Can Yılmaz ve eniştesi Sadettin Bahar\'ı (45) ise yaraladı. O günden bu yana hastanede tedavi gören Sadettin Bahar bugün yaşamını yitirdi.

Olay, 9 Mart günü saat 13.30 sıralarında Horasan ilçesi Nene Hatun Caddesi\'nde meydana geldi. İlhami Yılmaz, kereste sattığı işyerine gelen bir yeğeni ile mal paylaşımı yüzünden tartıştı. Tartışma sırasında iddiaya göre yeğeni, İlhami Yılmaz\'ın başına kül tablasıyla vurunca kavga çıktı. Bu sırada oğlunun kavga ettiğini öğrenen İlhami Yılmaz\'ın ağabeyi Hacı Mehmet Yılmaz, diğer 3 oğlu, torunu ve eniştesi birlikte olay yerine gitti. 7 kişinin üzerine geldiğini gören İlhami Yılmaz, belindeki tabancayı çekip, kurşun yağdırdı. Olayda, Hacı Mehmet Yılmaz (66), oğulları Ömer (41), Adem (34), İbrahim (30) ve Bahattin Yılmaz (27) olay yerinde yaşamını yitirdi. Hacı Mehmet Yılmaz\'ın torunu Ahmet Can Yılmaz ve kızının eşi olan Sadettin Bahar ise yaralandı. Ahmet Can Yılmaz taburcu edilirken, durumu ağır olan ve yoğun bakımda tutulan 3 çocuk babası Sadettin Bahar bugün yaşamını yitirdi. Bahar, yarın Horasan ilçesinde toprağa verilecek.

Mal paylaşımı nedeniyle tartıştığı ağabeyi, 4 yeğeni ve damatlarını öldüren İlhami Yılmaz ve oğulları Fatih ile Emrah Yılmaz olaydan sonra tutuklanarak cezaevine konulmuştu.

