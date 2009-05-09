Hoppala yarim yaz geldi!



Büyük umutlarla geldiği Fenerbahçe’de bir türlü istediğini bulamayan Ali Bilgin’in başına talih kuşu kondu.



Üç sezon önce Antalyaspor’da gösterdiği başarılı performans ile F.Bahçe, G.Saray, Beşiktaş ve Trabzonspor’un transfer listesine giren genç futbolcuya sürpriz bir Arap kulübü talip oldu.



Teklife sıcak bakıyor



Gökhan Gönül’ün sakatlanması ile birlikte sağ bek mevkine geçip burada göz doldurunca, yurt dışından teklif almaya başladı. Almanya kökenli Ali’ye en cazip öneri Suudi Arabistan’ın El Ahdi takımından geldi. Menajeri aracılığı ile gelen teklifi değerlendirmeye alan Ali Bilgin, 1 yıllık sözleşmesinin daha bulunduğunu dile getirerek, "Bu teklifin cevabını yönetimimiz verebilir. Ben şu anda sözleşmeli oyuncuyum" yorumunu yaptı.



Kongre nedeniyle transfer çalışmalarını dondurun yönetimin yeniden yapılanma içinde Ali Bilgin için nasıl karar vereceği merakla bekleniyor. Mehmet Topuz, Bekir, Sezer, Bilica, İbrahim Dağaşan, Sercan gibi isimleri gündemine alan sarı lacivertlilerin Ali Bilgin’i takasta kullanabileceği de konuşuluyor. Yıllık 2 milyon dolar teklif alan Ali Bilgin’in Fenerbahçe’den gönderilmesi durumunda Arabistan’a gitmeye sıcak baktığı bildirildi.



