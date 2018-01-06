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Spor

Hopman Kupası'nda Roger Federer'li İsviçre şampiyon oldu

Roger Federer, 2001 yılında da Martina Hingis ile birlikte bu turnuvada mutlu sona ulaşmıştı.

06 Ocak 2018 20:33

Uluslararası Tenis Federasyonu ITF'in patronajında bu yıl 30'uncu kez düzenlenen Hopman Kupası'nda zafer, Roger Federer ve Belinda Bencic'in temsil ettiği İsviçre'nin oldu.

Federer-Bencic ikilisi, B Grubu'nda oynadıkları tüm serileri maç kaybetmeden kazanıp finale yükselirken şampiyonluk içinse A Grubu'nu ilk sırada tamamlayan Almanya ile karşılaştı.

İsviçre ile Almanya arasındaki serinin ilk maçında Roger Federer, Alexander Zverev'i 6-7(4), 6-0 ve 6-2'yle yenerek ülkesini 1-0 öne geçirdi.

Belinda Bencic ile Angelique Kerber'i buluşturan ikinci mücadelede ise bu sefer üstünlük Almanların oldu. Kerber, Bencic'i 6-4 ve 6-1'lik setlerle devirerek ülkesinin şampiyonluk ümitlerini son maça taşıdı.

2018 Hopman Kupası'nın şampiyonunu tayin edecek karışık çiftler maçında ise Federer-Bencic çifti, Zverev-Kerber tandemini 4-3(3) ve 4-2'yle dize getirdi ve İsviçre'nin turnuva tarihindeki üçüncü birinciliğini ilan etti.

Roger Federer, 2001 yılında da Martina Hingis ile birlikte bu turnuvada mutlu sona ulaşmıştı. 

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