Hopman Kupası'nda Roger Federer'li İsviçre şampiyon oldu

Uluslararası Tenis Federasyonu ITF'in patronajında bu yıl 30'uncu kez düzenlenen Hopman Kupası'nda zafer, Roger Federer ve Belinda Bencic'in temsil ettiği İsviçre'nin oldu.



Federer-Bencic ikilisi, B Grubu'nda oynadıkları tüm serileri maç kaybetmeden kazanıp finale yükselirken şampiyonluk içinse A Grubu'nu ilk sırada tamamlayan Almanya ile karşılaştı.



İsviçre ile Almanya arasındaki serinin ilk maçında Roger Federer, Alexander Zverev'i 6-7(4), 6-0 ve 6-2'yle yenerek ülkesini 1-0 öne geçirdi.



Belinda Bencic ile Angelique Kerber'i buluşturan ikinci mücadelede ise bu sefer üstünlük Almanların oldu. Kerber, Bencic'i 6-4 ve 6-1'lik setlerle devirerek ülkesinin şampiyonluk ümitlerini son maça taşıdı.



2018 Hopman Kupası'nın şampiyonunu tayin edecek karışık çiftler maçında ise Federer-Bencic çifti, Zverev-Kerber tandemini 4-3(3) ve 4-2'yle dize getirdi ve İsviçre'nin turnuva tarihindeki üçüncü birinciliğini ilan etti.



Roger Federer, 2001 yılında da Martina Hingis ile birlikte bu turnuvada mutlu sona ulaşmıştı.