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Hopa'nın artçıları sürüyor: 15 gözaltı

Emniyet, Hopa'da yaşanan olayları protesto için Ankara'da yapılan gösteriye katıldıkları belirlenen 15 kişiyi daha bugün gözaltına aldı.

15 Haziran 2011 03:00

T24 - Başbakan Erdoğan'ın Artvin-Hopa'da düzenlediği mitingin ardından olaylar çıkmış ve emekli öğretmen Metin Lokumcu atılan gaz bombaları sonucu hayatını kaybetmişti. Emniyet, Hopa'da yaşanan olayları protesto için Ankara'da yapılan gösteriye katıldıkları belirlenen 15 kişiyi daha bugün gözaltına aldı.  

Başbakan Erdoğan'ın 31 Mayıs'ta Hopa'da düzenlediği mitingin öncesi ve sonrasında çıkan olaylarda bir kişi hayatını kaybetmişti. Başına isabet eden taşla seçim otobüsünden düşen koruma polisi de ağır yaralanmış, Erdoğan olaylarla ilgili olarak "Hopa'ya eşkıyaların indiğini bilmiyordum" diye konuşmuştu. 

'Örgütsel döküman iddiası'

Artvin'in Hopa ilçesinde, AK Parti mitingi öncesi ve sonrasında yaşanan olayları protesto için Ankara'da yapılan gösteriye katıldıkları belirlenen 15 kişi gözaltına alındı.  

Ankara Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, kamera görüntülerinden eyleme katıldıkları belirlenen kişilerin kaldıkları evlere operasyon düzenledi.  Operasyonda, eyleme katıldıkları belirlenen 15 kişi gözaltına alındı. Zanlıların evlerinde ''örgütsel dokümanlar'' ele geçirildiği bildirildi. 

Operasyonun sürdüğü, gözaltına alınanların sayısının artabileceği kaydedildi. 



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