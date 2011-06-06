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HOPA'DAKİ OLAYLARLA İLGİLİ 2 TUTUKLAMA DAHA ERZURUM (A.A)

06 Haziran 2011 01:02

-HOPA'DAKİ OLAYLARLA İLGİLİ 2 TUTUKLAMA DAHA ERZURUM (A.A) - 05.06.2011 - Artvin'in Hopa ilçesindeki AK Parti mitingi öncesi ve sonrasında yaşanan olaylarla ilgili gözaltına alınan ve dün Erzurum'a getirilen kişilerden mahkemeye sevk edilen 2 kişi daha tutuklandı. Edinilen bilgiye göre, 31 Mayıs'ta AK Parti'nin Hopa Cumhuriyet Meydanı'ndaki mitingi öncesi ve sonrasında çıkan olaylar nedeniyle yürütülen soruşturma kapsamında tutuklanma istemiyle nöbetçi mahkemeye sevk edilen 2 kişi hakim karşısına çıktı. Zanlılar, ''görevli memura mukavemet'' ve ''kamu malına zarar vermek'' suçlarından tutuklandı.  Bu arada İl Emniyet Müdürlüğünde bulunan diğer 9 kişinin sorgularının da devam ettiği öğrenildi. Öte yandan soruşturma kapsamında gözaltına alınarak dün Erzurum'a getirilen 31 kişiden 16'sının ifadeleri özel yetkili Cumhuriyet Savcısı tarafından alınmış, söz konusu kişilerden 10'u serbest bırakılmış, 6'sı ise çıkarıldıkları mahkemece tutuklanmıştı. Bugün Erzurum Emniyet Müdürlüğünde bulunan diğer 15 kişiden 1'i emniyetteki sorgusunun ardından serbest bırakılmış, Erzurum Adliyesine sevk edilen 5 kişiden 3'ü, özel yetkili Cumhuriyet Savcısı tarafından ifadeleri alındıktan sonra serbest bırakılırken, 2'si de tutuklanma istemiyle nöbetçi mahkemeye sevk edilmişti.

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