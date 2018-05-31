Hopa'da yavru ayı kurtarma operasyonu

Adem GÜNGÖR/HOPA (Artvin), (DHA)- ARTVİN’in Hopa ilçesinde karayolu kenarındaki çalılık alanda sıkışan yavru ayı, ekiplerce bulunduğu yerden kurtarıldı. Aniden yola çıkan yavru ayının peşinden koşan bir görevli ise yere düştü.

Hopa ilçesinde karayolu kenarında çalılık alanda sıkışan yavru ayı olduğunu gören vatandaşlar durumu, Hopa Arama Kurtarma (HOPAK) ve Doğa Koruma ve Milli Parklar Müdürlüğü ekiplerine bildirdi. Bölgeye gelen ekipler, karayolu kenarındaki çalılık alana giren yavru ayı için seferber oldu. Çalışma sonucu kurtarılan yavru ayı bu sırada aniden yola çıktı. Ekiplerden kaçan yavru ayının peşinden koşan bir görevli, hayvanın üzerine battaniye atmaya çalıştığı sırada yere düştü. Kaçan yavru ayı ekipler tarafından yakalandı. O anlar kameraya yansıdı.



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