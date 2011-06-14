-HOPA'DA YARALANAN POLİS YOĞUN BAKIMDAN ÇIKTI RİZE (A.A) - 14.06.2011 - Artvin'in Hopa ilçesinde Başbakan Recep Tayyip Erdoğan'ın konvoyuna yapılan taşlı saldırıda yaralanan ve Rize Üniversitesi Tıp Fakültesi Eğitim ve Araştırma Hastanesinde tedavisi süren polis memuru Servet Erkan, yoğun bakımdan çıkartılarak servis odasına alındı. Kulak Burun Boğaz Servisindeki odaya alınan Erkan'ı Rize Valisi Seyfullah Hacımüftüoğlu, Rize Emniyet Müdürü Şammaz Demirtaş, İl Jandarma Komutanı Albay Turhan Talu, Rize Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Arif Yılmaz ve diğer yetkililer ziyaret etti. Vali Hacımüftüoğlu, burada yaptığı açıklamada, Servet Erkan'ın durumunu gördükten sonra görüntü alınmasına izin verdiklerini belirterek, ''Kendisini hastanemizden uğurlayacağız. Ailesinin yanına gidecek. Rize olarak, tıp fakültesi olarak yapacaklarımız bize göre bitti. Bundan sonrası zamana bağlı. Servet de ailesine kavuşmak istiyor. Bugün veya yarın muhtemelen ambulansla Trabzon'a, oradan uçak ambulansla Ankara'ya göndereceğiz. Ankara'dan gelecek 'hazırız' cevabını bekliyoruz'' dedi. Hastane yetkilileri ve doktorlara teşekkür eden Vali Hacımüftüoğlu, şunları söyledi: ''Görev alan tüm ekibe teşekkür ediyorum. Başhekim de günde 5-6 defa ziyaret ederek bana ve rektöre bilgi verdi. İlk sınavını başarıyla geçti. Ama asıl uzman hekimler teşekkürü hak ediyor. Özellikle beyin cerrahı Onur Yaman'ın cesareti takdirin üzerinde. Operasyonun başında kafasındaki yarığı elinde tutuyordu. 'Hastayı tedavi edebilir misin?' diye sorduk. 'Evet yapabilirim' dedi. 'Dünyanın başka bir yerinde, başka bir tedavi uygulanır mı?' diye sorduk, 'hayır' dedi. Biz de 'peki o zaman siz uygulayın' diyerek yola koyulduk. Çok şükür sağlıklı sonuç aldık. Servet'i hem bu millete hem de çocuklarına geri döndürdüler.'' Vali Hacımüftüoğlu, bir gazetecinin, yaralı polisin durumuyla ilgili olarak Başbakan ile görüşüp görüşmedikleri sorusu üzerine, ''Başbakan ile hemen hemen her durumu görüştük. Sadece şu andaki sevk kısmını konuşmadık. Onun dışında her aşamada konuştuk'' dedi. Rektör Yılmaz ise Servet Erkan'ın hastanelerine ciddi beyin travması ile geldiğini hatırlatarak, ''Sayın valim ve başhekim ile süreci sürekli takip ettik. Acil müdahale gerektiği için burada müdahale edildi. Beyin içinde de kanama odakları vardı ama onlar ameliyatı gerektirmeyecek ölçüde idi'' diye konuştu. Servet Erkan'ın çok yakın bir yoğun bakım takibi ile bu duruma geldiğini anlatan Yılmaz, ''Tüm ekip çok ciddi çalışma yaptı. Tüm ekibe teşekkür ediyorum. Tek dileğimiz Servet'in eski günlerine dönmesi'' dedi. Gazetecilerin ''kendini nasıl hissediyorsun'' şeklindeki sorusu üzerine Servet Erkan, ''İyiyim. Artık yapacak bir şey yok, bekleyeceğiz'' şeklinde cevap verdi. Başbakanla konuşup konuşmadığı sorusuna ise ''Konuşmadık'' dedi. Seçim sonuçlarından bilgisi olup olmadığı sorusunu ise ''hayır bilmiyorum'' şeklinde cevapladı. Erkan, Vali Hacımüftüoğlu'nun ''Seçim sonuçları senin göreve devam edeceğini gösteriyor'' sözleri üzerine gülümsedi.