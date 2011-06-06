-HOPA'DA YARALANAN POLİS MEMURU SÖZEL UYARILARA YANIT VERDİ RİZE (A.A) - 06.06.2011 - Rize Üniversitesi Tıp Fakültesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi Başhekimi Doç. Dr. Hasan Türüt, Artvin'in Hopa ilçesinde Başbakan Recep Tayyip Erdoğan'ın konvoyuna yapılan taşlı saldırı sırasında yaralanan polis memuru Servet Erkan'ın bugün itibariyle sözel uyarılara da yanıt verdiğini, su ve sıvı gıda alabildiğini söyledi. Türüt, Eğitim ve Araştırma Hastanesinde düzenlenen basın toplantısında, 31 Mayıs'ta kafa travması nedeniyle hastanelerine getirilen Başbakanlık Koruma Müdürlüğüne mensup polis memuru Servet Erkan'ın durumu ile ilgili yapılan ilk değerlendirmede şuurunun kapalı, solunumunun yapay olarak sağlandığı, kafatası ve göz kemiklerinde kırıklar, beyin zarının üst ve altında kanama ile beyin dokusunda ödem ve ezilme, akciğer ve karaciğerinde ezilme, kaburga kemiklerinde kırık tespit edildiğini anımsattı. Hastanın, beyin kanamasına müdahale amacıyla acil ameliyata alındığını anlatan Türüt, ''Beyin ve plastik cerrahi bölümlerince yapılan operasyon sırasında beyin zarı üzerindeki aktif atardamar kanaması durduruldu. Beyin zarının altındaki kanamaya müdahale edildi. Kırık göz ve kafatası kemikleri plaklar yardımıyla onarıldı. Yaklaşık 4,5 saat süren ameliyatın ardından hasta solunum cihazına bağlı olarak yoğun bakıma alındı, ilaç yardımıyla 72 saat sürecek uyutma işlemine geçildi'' dedi. Hastaya verilen uyutucu ilaçların 3 Haziran Cuma günü saat 15.00 itibariyle kademeli olarak kesildiğini ve vereceği cevabın beklendiğini ifade eden Türüt, ''Aynı gece hasta yaşam destek ünitesinden başarı ile ayrıldı, kendiliğinden solunum yapmaya başladı. Takip eden günlerde yapılan yoğun medikal tedaviye yanıt veren hasta, iyileşme sürecine girdi. Önce ağrılı uyaranlara yanıt alınmaya başlandı, el ve kollarını hareket ettirmeye başladı. İzleyen süreçte gözlerini açtı'' diye konuştu. Hastanın bugün itibariyle sözel uyarılara da yanıt verdiğini, su ve sıvı gıda alabildiğini kaydeden Türüt, şunları söyledi: ''Sağ kol ve bacaktaki çok hafif güç kaybı da gün geçtikçe düzeliyor. Söyleneni tam olarak anlıyor ve kısa cevaplar verebiliyor. Ailesi de hasta ile görüştü. Bu arada diğer sorunların medikal tedavisi sürüyor. Bundan sonra rehabilitasyon sürecine girmiş bulunuyoruz. Ancak bunun acelesi yok. Öncelikle hastayı ayağa kaldıracağız. Tamamen iyileşmesi uzun süreç alacaktır. Şu an için hastanemizden sevki söz konusu değil. Tedavisi hastanemizde devam edecek.'' Rize Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Arif Yılmaz ise başta Başbakan olmak üzere bakanların hastanın durumu ile yakından ilgilendiklerini belirterek, ''Rize'de verilen bu sağlık hizmeti zamana karşı verilen bir sağlık hizmeti idi. Ameliyatta görev yapan arkadaşlarımız, yerinde karar verdiler. Çünkü hastanın hayati riski yüksekti'' diye konuştu. Ameliyata katılan Opr. Dr. Onur Yaman da hastanın kaşının üzerinde 3 santimetre kesik bulunduğunu anlatarak, ''Ayrıca çökme kırığı da vardı. Bu kesici bir cisim ile olabilecek bir durumdu. Taş geldiyse büyük çaplı bir taş olması lazım. Küçük bir taşın bunu yapması mümkün değil. Ancak düşme sonucu da bunlar olabilir. Bunlar benim düşüncelerim'' dedi. Yaralı polis memuru Servet Erkan'ın hastanenin önünde bekleyen babası Sinan Erkan ise oğlunun kaza geçirdiğini dair telefon edilmesi üzerine olaydan haberdar olduğunu anlatarak, ''Oğluma çok iyi baktılar. Allah devletimize, milletimize zeval vermesin. Biz vatan için varız'' diye konuştu. Erkan, Başbakan Erdoğan başta olmak üzere bakanların kendisini telefonla aradıklarını belirterek, ''CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu da aradı. Burada valimiz, emniyet müdürümüz yakından ilgilendi'' dedi. Öte yandan, basın toplantısına Servet Erkan'ın ameliyatına giren Opr. Dr. Onur Yaman, Opr. Dr. Bülent Özdemir, Dr. Burçe Karantinacı Tuna, Dr. Habip Bostan ve Dr. Leyla Hotaman da katıldı.