Hopa'da protestoculara polis müdahale etti

HOPA, (Artvin), (DHA)- ARTVİN\'in Hopa İlçesi\'nde gözaltına alınan Ezilenlerin Sosyalist Partisi (ESP) ilçe yöneticisi Nurcan Aksu\'ya destek için basın açıklaması yapmak isteyen gruba, polis cop ve biber gazı ile müdahale etti. Çıkan olaylarda 10 kişi gözaltına alındı.

Cumhuriyet Meydanı\'nda toplanan 20 kişilik grup, sosyal medya paylaşımları nedeniyle gözaltına alındığı öne sürülen ESP ilçe yöneticisi Nurcan Aksu\'ya destek için basın açıklaması yapmak istedi. Polis dağılmaları yönünde uyardığı gruba biber gazı ve copla müdahale etti. Ara sokaklara dağılan protestocular ile polis arasında kovalamaca yaşandı. Çıkan olaylarda 10 kişi gözaltına alındı.

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