Hopa'da ölen Metin öğretmen için İstanbul'da AKP protestosu

T24 - Hopa'da yaşanan olayları protesto etmek için Mecidiyeköy'de toplanan gruba polis müdahale etti. Müdahale sırasında ortalık adeta savaş alanına döndü. Olaylarla ilgili 21 kişi gözaltına alındı.







Hopa'da yaşanan olayları protesto etmek isteyen Halkevleri, DİSK, KESK, Halk Cephesi ve ÖDP üyesi bir grup, Mecidiyeköy'deki Cevahir Alışveriş Merkezi önünde toplandı. Yaklaşık 400 kişilik grup, buradan sloganlar atarak AKP Mecidiyeköy İlçe Teşkilat binasının önüne yürüdü.

Gruptan 3 kişi, ilçe teşkilatı binasının önüne siyah çelenk bıraktıktan sonra basın açıklaması yapıldı. Basın açıklamasının bitiminde, grupta bulunan bazı kişiler yanlarında getirdikleri yumurtaları bina önünde önlem alan çevik kuvvet ekiplerine fırlattı. Bunun üzerine polis, tazyikli suyla göstericilere müdahale etti. İlçe binasının bulunduğu yerden uzaklaşan göstericiler, polise taş ve yumurta fırlatmaya devam etti. Polis ise göstericilere tazyikli su ve biber gazıyla müdahalesini sürdürdü. Cevahir Alışveriş Merkezi önüne gelen göstericiler, burada önlem alan çevik kuvvet ekiplerine de taşlarla saldırdı. Saldırıda bir polis memuru yere düşerken, polis biber gazı ile göstericelere müdahale etti. Daha sonra göstericiler, ara sokaklara kaçarak dağıldı. Polis, olaylarla ilgili 21 kişiyi gözaltına aldı.



Protesto eyleminde 6 yaralı var

Mecidiyeköy'de çıkan olaylarda gözaltına alınan 6'sı bayan toplam 21 kişi Şişli Polis Merkezi'ne, oradan da sağlık kontrollerinin yapılması için Şişli Etfal Hastanesi'ne götürüldü.

Burada sağlık kontrolleri yapılan 21 kişi, daha sonra Güvenlik Şube Müdürlüğü'ne götürüldü. Gözaltına alınanların avukatları ise, müvekkilleriyle görüşmek için Şişli Polis Merkezi önünde bekledi. Yapılan gözaltılara tepki gösteren avukatlar, "En temel hakkımız savunma hakkı. Gözaltı işlemi başlar başlamaz müvekkillerimizle görüşebilmemiz gerekiyor ancak görüştürülmedik" şeklinde konuştu.

Öte yandan çıkan olaylarda 4 polis memuru ile 2 göstericinin yaralandığı, yaralıların Şişli Etfal Hastanesi'nde tedavi altına alındıkları öğrenildi.

