Hopa'da 'mühir krizi!'



T24 -

5 disko ve 1 restaurantın kapatma kararı kaldırıldı





İşletme avukatı: Hopa emniyeti hem savcı hem yargıç





'Hopa olaylarından sonra alınan bu karar düşündürücü'





Çalışanlar: Yaşın yanında kuru da yanmasın





HTSO Başkanı Engin Koyuncu: Bu işi çok garipsedik





Kapatma kararı alan komisyonun 3 üyesinden 2’sinin İlçe Emniyet Müdürü ile Asayiş Büro Amiri olması, ’Emniyet, hem savcı hem yargıç olmuş’ eleştirilerine neden oldu. Kapatma kararı nedeniyle ilçede yaklaşık 250 kişinin işsiz kaldığı belirtilirken, kararın Hopa olayları nedeniyle uygulamaya konulduğu öne sürüldü. Rize İdare Mahkemesi ise, kapatma kararına karşı açılan davayı görüşerek, 5 disko ile 1 restorana verilen cezaları kaldırdı.Radikal gazetesinde yer alan habere göre; Hopa İlçe Emniyet Müdürlüğü, Hopa Toplum Sağlığı Merkezi’ne bağlı Zühreri Hastalıklar ve Fuhuşla Mücadele Komisyonu’na 24 Kasım tarihinde başvurarak, 3 otel, 5 disko ve 1 restorana, ’Zührevi hastalık yaydıkları ve fuhuş için yer temin ettikleri’ iddiasıyla ceza verilmesini istedi. 8 Aralık’ta toplanan ve Dr. Pınar İskender Uysal, İlçe Emniyet Müdürü Engin Duru ve Asayiş Büro Amiri Baş komiser Halil Telli’den oluşan komisyon, 9 işletmenin 90’ar gün kapatılarak faaliyetten yasaklanmasına oybirliği ile karar verdi.Aynı gün Hopa Kaymakamı Abdullah Akdaş’ın onayladığı karar uygulama için Hopa Belediyesi’ne gönderildi. Hopa Belediyesi Zabıta ekipleri de, 21 Aralık günü 9 işletmenin kapısına mühür vurdu. Bazı işletme sahipleri kapılarına, ’Kaymakamlık tarafından kapatıldı’ ve ’İdare kararıyla geçici bir süre için kapalıyız’ yazısı astı.Kapatma kararı ardından işletmeler adına Ankara Barosu Avukatı Halil Canbolat, komisyon kararının yürütmesinin durdurulması ve iptali istemiyle Rize İdare Mahkemesi’ne dava açtı. Mahkeme Hopa Kaymakamlığı’ndan kapatma kararı gerekçelerini talep ettikten sonra dün, 5 disko ve 1 restorana verilen kapatma cezasını kaldırdı, 3 otel için verilen kararı yerinde buldu. Bu karara da Trabzon Bölge İdare Mahkemesi nezdinde itirazda bulunuldu. Ancak 8 gün kapalı kalan işletmelerin, mahkeme kararının Kaymakamlık, Emniyet ve Belediye’ye ulaştırılmasının ardından bugün açılması bekleniyor.İşletmelerin avukatı Halil Canbolat, komisyon kararı ile verilen cezanın anayasaya aykırı olduğunu iddia ederken, şöyle dedi:Bu işlem tamamen hukuka aykırı ve keyfidir. Hukuk devletinin ve idare hukukunun en önemli vazgeçilmez ilkesi, savunma hakkı ve idarenin kanuniliği ilkesidir ki anılan kararda bu ilkeler ihlal edilmiştir. Kararı veren komisyonun yapısına bakıldığında karar daha da ilginç bir hal almaktadır. Üç kişilik komisyonda bir doktor, emniyet müdürü ve baş komiser yer almaktadır.Emniyetin yaptığı tek taraflı bir araştırma üzerine yine komisyonda Emniyet Müdürü ve Asayiş Büro Amiri’nin imzası ile, üstelikte hiç savunma ve beyan alınmadan işyerlerinin kapatılması, ne hukuk devleti ile ne de adalet, özgürlük ve laiklik anlayışıyla bağdaşmamaktadır. İşyeri sahiplerinin anayasal hakları ihlal edilmektedir.Hopa emniyetince yapılan soruşturmanın tamamı tek yanlı olarak yürütülmüş, karar da soruşturmayı yürüten Hopa Emniyeti’nce verilmiştir. Deyim yerindeyse bu kararda Hopa Emniyeti hem savcı ve hem yargıç olmuş, kendi aramış, kendi bulmuş, yargılamış ve kararı da kendi vermiştir. Bu süreçten kısıtlama getirilenlerin bu karar tebliğ edilene kadar hiç haberleri dahi olmamıştır. Yaşanan bu süreç tüm evrensel hukuk ilkelerini ihlal ettiği gibi hukuk diyalektiğinin işleyişine de tamamen aykırıdır.Kapatma kararı alınan otellerde hiçbir olay olmadığını, uyarı ve ikaz da yapılmadığını belirten Cihan Otel İşletme Müdürü Ender Güngör, "Benim işletmemde 23 kişi çalışıyordu. 3 ay kapalı kalacağımız için bu kişilerin çıkışlarını vermek durumunda kalacağız. Bu karar karşısında şok olmuş durumdayız. Hopa olaylarından sonra alınan bu karar biraz düşündürücü oldu. Burayı ekonomik olarak çökertmek mi istiyorlar? Bu kadar kişinin mağdur bırakılması çok vahim" diye yakındı.İşletmelerin kapatılması ile işsiz kalan çalışanlar da karara tepki gösterdi. Bir otelde çalışan Tuncay Çelik, otelin kapanması ile işsiz kaldığını belirterek, şunları söyledi:Başbakanımıza burada taş atıldı ama yaşın yanında kurunun yanması yanlış. Ben 3 ay işsiz ne yapacağım? Benimle birlikte 60 kişi çalışıyordu. Hepimiz ortada kaldık. Başbakanımızın olaya el koyması lazım. Çok mağdur olduk.Otel aşçısı Erhan Kara ise, otelin kapanması ile mağdur olduğunu belirterek, "Üniversitede çocuk okutuyorum. Zaten geçinemiyorduk. Şimdi ne yapacağız? Mecliste kendilerine zam yapanlar bizi düşünmek zorunda değiller mi?" diye konuştu. Çalışanlardan Köksal Gemici de, kapatma kararının gerekçesinin de çok makul olmadığını öne sürerek, "10 kilometre ötede sınır kapısı açık. Oradan bu insanlar geliyor. Eğer bunların ülkeye gelmesi yasaksa o zaman kapıyı kapatsınlar. Burada bir suç unsuru yokken bu uygulama doğru değil" dedi.Hopa Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Engin Koyuncu da, bu işi çok garipsediklerini belirterek kapatma kararları sonrası 250 kişinin işsiz kaldığını belirterek, şunları söyledi:Bu kişilerin ailelerini de düşünürsek 750 kişi, 3 kişinin imzası ile işsiz kaldı. Hiçbir yargı kararı olmadan direkt imza ile iş bu hale geldi. Bu kötü bir durum. Hopa küçük bir yer ve 750 kişi az bir sayı değil. Sayın Başbakanımız her konuşmasında istihdam vurgusu yapıyor. Ancak Hopa’da tersine bir uygulama var. Umarım yetkililer bu kararın yanlış olduğunu anlar ve oteller yeniden açılarak insanlar tekrar işlerine kavuşur.