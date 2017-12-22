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Hopa'da kazada yaralanan genç için seferber oldular

Adem GÜNGÖR/HOPA (Artvin), (DHA)- ARTVİN'in Hopa ilçesinde Ulvi Y

22 Aralık 2017 18:44

Adem GÜNGÖR/HOPA (Artvin), (DHA)- ARTVİN\'in Hopa ilçesinde Ulvi Y. (17), yolun karşı tarafına geçerken otomobilin çarpması sonucu yaralandı. Sağlık ekiplerine haber veren çevredekiler, gencin başının altına yastık koydu, yağmurdan ıslanmaması için de şemsiye tuttu. Yaralı, gelen ambulansla hastaneye kaldırıldı.
Kaza, saat 12.30 sıralarında Hopa ilçesi Karadeniz Sahil Yolu üzerinde meydana geldi. S.T. yönetimindeki 08 EA 684 plakalı otomobil, yolun karşı tarafına geçmeye çalışan Ulvi Y.\'ye çarptı. Çarpmanın şiddetiyle savrulan Ulvi Y., yaralandı. Çevredekiler, 112 Acil\'e haber verirken, yaralı gence yardım için de seferber oldu. Gencin başının altına yastık koyan çevredekiler, yağmurdan ıslanmaması için de Ulvi Y.\'nin üzerini yağmurlukla örtüp, şemsiye tuttu.
Kısa sürede olay yerine ulaşan sağlık ekipleri, ilk müdahalede bulundukları yaralı genci ambulansla Hopa Devlet Hastanesi\'ne götürdü. Tedaviye alınan Ulvi Y.\'nin sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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