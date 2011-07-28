Hopa'da jandarma ve emniyete soruşturma izni çıktı!

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31 Mayıs 2011'de Başbakan Erdo-ğan'ın seçim otobüsünün taşlı sopalı saldırıya uğramasıyla başlayan olaylar üzerine iki mülkiye ve bir polis başmüfettişi ile bir yarbaydan oluşan dört kişilik müfettiş grubu görevlendirilmişti. Müfettişler, olayda sorumluluğu olan görevlilerin tek tek ifadesini aldı. Müfettişler, soruşturmada, jandarmanın olaylara müdahale etmeyerek seyirci kaldığı iddialarını da mercek altına aldı. İddiaları gündeme taşıyan fotoğraf ve görüntüler, basın yayın organlarından istendi. Görüntülerden, yaşanan olaylar sırasında yol kenarında bekleyen robokop kıyafetli jandarmaların, göstericilere çok yakın olduğu halde en ufak bir müdahalede bulunmadığı ve adeta göstericileri seyrettiği görülüyordu. İncelemenin ardından Hopa İlçe Jandarma Komutanı Halit Çalmuk'un ifadesi alındı. Çalmuk, olaylara seyirci kalmalarını, güvenlik planlamasında kendisine 'geçidi tutma görevi' verilmesine bağladı. Halit Çalmuk'un, "Ben emrimdeki askerlerle geçidin güvenliğini sağladım. Bana başka bir görev verilmedi." savunmasını yaptığı öğrenildi. Ancak bu açıklama, müfettişlere inandırıcı gelmedi. Müfettişler raporlarında Jandarma Komutanı'nın ihmali olduğu kanaatine vardı. Ön inceleme raporunu tamamlayan müfettişler, Jandarma Komutanı Halit Çalmuk ile ilçe emniyet müdürü hakkında İçişleri Bakanı'ndan soruşturma izni istedi. İçişleri Bakanı İdris Naim Şahin soruşturma iznini verdi ve müfettişler talebinde bulunacak.Çıkan olaylarda bir eylemci ölürken, bir koruma polisi ağır yaralanmıştı. Eylemcilere müdahale etmeyen Hopa İlçe Jandarma Komutanı Halit Çalmuk, görevden alınarak Erzurum Jandarma Bölge Komutanlığı görevine atanmış, yerine İl Jandarma Karargah Bölük Komutanı Jandarma Yüzbaşı Uğur Çağlar getirilmişti. Öte yandan olaylara ilişkin yürütülen soruşturma kapsamında önceki akşam gözaltına alınan Borçka Halkevleri Derneği üyesi Yasin Öztürk, emniyetteki işlemlerinin ardından cumhuriyet savcılığına sevk edildi. Savcılıkça ifadesi alındıktan sonra mahkemeye sevk edilen Öztürk, tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı.