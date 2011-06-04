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HOPA'DA GÖZALTINA ALINANLAR ERZURUM'A GÖNDERİLDİ ARTVİN (A.A)

04 Haziran 2011 14:41

-HOPA'DA GÖZALTINA ALINANLAR ERZURUM'A GÖNDERİLDİ ARTVİN (A.A) - 04.06.2011 - Hopa Kaymakamı Abdullah Akdaş, AK Parti'nin Hopa ilçesindeki mitingi öncesi ve sonrasında yaşanan olaylarla ilgili gözaltına alınan 31 kişinin Erzurum'a gönderildiğini bildirdi. Kaymakam Akdaş, yaptığı açıklamada, 31 Mayıs Salı günü AK Parti'nin Hopa Cumhuriyet Meydanı'ndaki mitingi öncesi ve sonrasında çıkan olaylar nedeniyle yürütülen soruşturma kapsamında 31 kişinin gözaltına alındığını belirtti. Akdaş, Hopa Emniyet Müdürlüğündeki işlemleri tamamlanan zanlıların, soruşturmayı yürüten Erzurum Özel Yetkili Cumhuriyet Savcısı'nın talimatıyla polis nezaretinde Erzurum'a gönderildiğini kaydetti. Zanlıların Erzurum'da adliyeye çıkarılacağı öğrenildi. Bu arada, Özgürlük ve Dayanışma Partisi (ÖDP) Parti Meclisi üyesi Başaran Aksu, Hopa belediye parkında yaptığı basın açıklamasında, gözaltı sürecini eleştirerek, Hopalıların her zaman kardeşçe bir arada yaşadıklarını ve yaşamaya devam edeceklerini söyledi. Aksu, gözaltındakilerin yakınlarıyla Erzurum'daki mahkeme süreci sonuçlanıncaya kadar parkta bir arada olacaklarını belirtti.

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