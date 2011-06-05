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Hopa'da gözaltına alınan 31 kişiye işkence mi yapıldı?

Artvin'in Hopa İlçesi'ndeki mitingi öncesi ve sonrası çıkan olaylara karıştıkları iddiasıyla gözaltına alınarak Erzurum Adliyesi'ne gönderilen 31 kişiden g&oum

05 Haziran 2011 03:00

T24 - Başbakan Recep Tayyip Erdoğan'ın Artvin'in Hopa İlçesi'ndeki mitingi öncesi ve sonrası çıkan olaylara karıştıkları iddiasıyla gözaltına alınarak Erzurum Adliyesi'ne gönderilen 31 kişiden gözaltı süresi biten 16'sı dün akşam saatlerinde mahkemeye sevk edildi. Mahmeye çıkartılan 16 kişiden 6'sı görevli memura mukavemet, izinsiz gösteri yapmak ve kamu malına zarar vermek suçlarından tutuklandı. Gözaltında bulunan diğer 15 kişinin ise öğle saatlerinde adliyeye sevk edileceği bildirildi.

6 kişi tutuklandı

Milliyet gazetesinin haberine göre; gözaltındakilerin yakınları ile onlara destek veren yaklaşık 200 kişi Hopa Kaymakamlığı önündeki park alanında toplanarak oturma eylemi başlattı. Grup, mahkeme sonucuna kadar oturma eylemlerini sürdüreceklerini ifade etti. Polis de, Kaymakamlık binası çevresinde geniş güvenlik önlemi aldı. Bölgeyi araç giriş ve çıkışına kapatan polis, panzerleri de park alanı yakınına konuşlandırdı. Gözaltına alındıktan sonra polisten gördüğü şiddet sonucu kaburga kemiklerinin kırıldığı iddia edilen İbrahim Aksu, Trabzon Numune Hastanesi’ndeki tedavisinin ardında Hopa’ya götürülmüştü. Gözaltında yeniden rahatsızlanan Aksu’nun Artvin Devlet Hastanesi’ne kaldırılarak tedavi altına alındığı öğrenildi.


'Gözaltında işkence'

Özel Harekat timlerinin konvoyu eşliğinde iki minibüsle Erzurum’a getirilen 30 kişi, önce Bölge Eğitim ve Araştırma Hastanesine götürülerek sağlık kontrolünden geçirildi. İzmir Baro Başkanı Sema Pektaş, “Hopa’da insanlar demokratik muhalefet haklarını kullandılar. Bu haklarını kullanmaktan dolayı da terör örgütü üyesi olmak sıfatıyla gözaltına alındılar. Gözaltı sırasında işkence iddiaları var” dedi.


"Tutanaklar verilmedi"

Ankara Barosu’ndan yapılan açıklamada Hopa’da gözaltına alınanların savunma haklarının ağır şekilde ihlal edildiği belirtilerek, “Toplantı ve Gösteri Yürüyüşleri Yasası çerçevesinde yürümesi gereken soruşturma Terörle Mücadele Kanunu hükümleri kapsamına alındı. Böylece soruşturmaya, Erzurum Özel Yetkili Savcılığı’nca el konuldu. Gözaltına alınan kişilerin emniyetteki ifade işlemlerine katılmak isteyen avukatlardan, kanuna aykırı olarak vekâletname ibraz etmeleri istendi, ifade tutanakları avukatlara verilmediği gibi kabulü mümkün olmayan hukuksuzluklar yapıldı” denildi.


Aydınlardan hükümete çağrı

Aralarında yazar, müzisyen, sinemacı, akademisyen ve gazetecilerin de bulunduğu üç yüze yakın aydın yaptıkları yazılı açıklama ile Hükümete “ölümleri durdurun” çağrısında bulundu. Açıklamada, Bismil ve Hopa ’daki can kayıplarının sorumlularının yargılanması talep edilerek “Hükümeti, seçime giren adayların ve oy verecek seçmenlerin düşünce ve kanaatlerini özgürce, korkusuzca oluşturmalarına ve ifade etmelerine olanak sağlayacak önlemleri acilen almaya çağırıyoruz. Bismil ve Hopa ’daki cinayetlerin sorumlularının yargılanmasını istiyoruz. Başbakanı yaşam hakkına saygılı olmaya davet ediyoruz” denildi. Ortak açıklamaya imza atanlar arasında Ahmet İnsel, Ece Temelkuran, Eşber Yağmurdereli, Gençay Gürsoy, İpek Çalışlar, Mahir Günşiray, Murathan Mungan, Nadire Mater, Osman Kavala, Ragıp Duran, Şebnem Korur Fincancı, Tanıl Bora, ve Yücel Sayman da bulunuyor.



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