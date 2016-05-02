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Hopa'da Gezi protestolarını destekleyenlere 3 yıl sonra dava açıldı

Hopa Cumhuriyet Meydanı’nda toplanan 600’ü aşkın kişi pankartlar ve meşalelerle yürümüştü

02 Mayıs 2016 14:05

Artvin Hopa’da, 2013 yılında Gezi Parkı protestolarına destek vermek için yapılan yürüyüş ve yol kapatma eylemine dava açıldı. Dava açılanlar arasında, eylem sırasında kamyon kasasının üzerinde kurulan platformda birer konuşma yaparak hükümetin politikalarını eleştiren ÖDP İlçe Başkanı Nefise Yenigül ve Halkevi Şube Başkanı Kamil Ustabaş da bulunuyor.

Hürriyet’ten İsmail Saymaz’ın haberine göre, hazırlanan iddianamede, 6 Haziran 2013’te Hopa Cumhuriyet Meydanı’nda toplanan 600’ü aşkın kişinin pankartlar ve meşalelerle yürüdüğü yer alırken, yüzlerce kişinin 15 dakika karayolunun Hopa - Arhavi yönünü trafiğe kapattığı belirtildi.

Hopa Cumhuriyet Başsavcılığı, eyleme katılan 52 kişi hakkında ‘Toplantı ve Gösteri Yürüyüşleri Kanunu’na muhalefet’ suçundan dava açtı. 

 

 

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