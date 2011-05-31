-HOPA'DA GERGİNLİK ANKARA (A.A) - 31.05.2011 - Hopa'da çıkan olaylarda ''Metin Lokumcu''nun hayatını yitirmesini protesto eden ve AK Parti Ankara İl Başkanlığı'na yürüyen grupla polis arasında arbede çıktı. Aralarında, DİSK, KESK, TKP, EMEP, Halkevleri gibi bazı sendika, sivil toplum kuruluşu ve siyasi parti üyelerinin bulunduğu grup Sakarya Caddesi'nde, ''Boyun eğme'' yazılı pankartı açıp ''Metin Lokumcu'' ölümsüzdür şeklinde sloganlar attı. Grup daha sonra, AK Parti aleyhinde de sloganlar atarak, polis eşliğinde Kocatepe Cami yanındaki AK Parti İl Başkanlığı'na yürüyüşe geçti. Başkanlık önüne siyah çelenk koymak isteyen ve geniş güvenlik önlemine tepki gösteren gruptakiler, taş ve sopalarla polise saldırdı. Polis de gruba biber gazı ve gaz bombası ile müdahale etti. Dağılan grubun, Kızılay'da bazı yerlerde toplanıp yol kapattığı bildirildi.