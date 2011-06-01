-HOPA'DA 11 KİŞİ GÖZALTINA ALINDI ARTVİN (A.A) - 01.06.2011 - Hopa Kaymakamı Abdullah Akdaş, AK Parti'nin Hopa ilçesindeki mitingi öncesi ve sonrasında yaşanan olaylarla ilgili 11 kişinin gözaltına alındığını bildirdi. Akdaş, AA muhabirine yaptığı açıklamada, AK Parti'nin Hopa Cumhuriyet Meydanı'ndaki mitingi öncesi ve sonrasında çıkan olaylar nedeniyle yürütülen soruşturma kapsamında 11 kişinin gözaltına alındığını belirtti. Akdaş, 11 şüphelinin emniyetteki işlemlerinin ardından cumhuriyet savcılığına sevk edildiklerini ve sorgularının sürdüğünü ifade ederek, ilçede şu an herhangi bir olumsuzluğun yaşanmadığını kaydetti.