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Hopa sanıklarının soruşturmasına erteleme kararı

Başbakan Recep Tayyip Erdoğan'ın Hopa mitingi sonrası yaşanan olaylar nedeniyle yargılanan 19 kişi hakkında açılan soruşturma 3. yargı paketi doğrultusunda ertelendi

01 Kasım 2012 14:26

Artvin Hopa'da 12 Ocak 2011 günü Başbakan Recep Tayyip Erdoğan'ın katılımı ile yapılan miting öncesi ve sonrasından yaşanan olaylarda gözaltına alınan 19 kişi hakkında açılan soruşturma 3 yıl süreyle ertelendi. Kararda "... 6352 sayılı yasanın geçici 1. maddesi uyarınca 31.12.2011 tarihinden önce işlenen propaganda suçlarında dava açılamayacağı, yasanın 171. maddesindeki şartlar aranmaksızın kamu davası açılamasının ertelenmesine karar verileceği anlaşılmakla,
Şüphelilerin terör örgütü propagandası yapmak suçundan başlatılan soruşturmanın iş bu erteleme kararının tarihinden itibaren 3 yıl süre ile ertelenmesine" denildi.

Hopa'da yaşanan olay sonrası günlerce süren gözaltı dalgaları ile ifadesi alınanların bir kısmı hakkında Erzurum Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından soruşturma yürütülüyordu. Verilen karar ile soruşturma ortadan kalkarken Hopa Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından açılan davanın görülmesine 14 Ocak 2013 tarihinde başlanacak.

Protesto gösterileri sırasında polisin sert müdahalesini engellemeye çalışan Öğretmen Metin Lokumcu atılan biber gazlarından etkilenerek kalp krizi geçirmiş ve hayatını kaybetmişti

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