Hopa sanıklarına bir dava daha

Başbakan Erdoğan'ın Hopa mitingi öncesi ve sonrasında yaşanan olaylarda Erdoğan'ın otobüsündeki Başbakanlık Koruma Daire Başkanlığında görevli polis memuru Servet Erkan'ın da aralarında bulunduğu bazı polislerin yaralanmasına neden oldukları gerekçesiyle 51 sanık hakkında yeni bir dava açıldı.

Sanıkların "Toplantı ve Gösteri Yürüyüşleri Kanunu'na muhalefet etme", "kamu görevlisine görevini yaptırmamak için direnme", "yaralama" ve "kamu malına zarar verme" suçlarından yargılanmasına başlandı.

Hopa Cumhuriyet Savcılığı'nca hazırlanan 65 sayfalık iddianamede, 12 Haziran 2011'deki seçim sürecinde AK Parti Genel Başkanı ve Başbakan Recep Tayyip Erdoğan'ın 31 Mayıs 2011'de Hopa'da mitingi öncesi ve sonrasında yaşanan olaylarda Erdoğan'ın otobüsündeki Başbakanlık Koruma Daire Başkanlığı'nda görevli polis memuru Servet Erkan, Başkomiser Başaran Şanlı ve bazı polislerin de aralarında bulunduğu 29 kişi "mağdur", 51 kişi de "sanık" sıfatıyla yer aldı.

Miting öncesi ÖDP Hopa İlçe Teşkilatı, Ezilenlerin Sosyalist Partisi ve Halkevleri Artvin Teşkilatı'nın duyurularla halkı Başbakan Erdoğan'ı ve çay politikalarını protesto etmek için toplantıya çağırdığı anlatılan iddianamede, duyurular üzerine yaklaşık 300 kişinin Cumhuriyet Meydanı'nda bir araya geldiği belirtildi.

İddianamede, gruptaki bazı kişilerin meydandaki bir inşaata asmak istedikleri pankartın, miting alanındaki AK Parti'lileri tahrik ettiği için polislerce engellenmek istendiği belirtilerek, söz konusu grubun polislere kalas, demir çubuk ve tuğlalarla direndiği bildirildi.

Ardından yaşanan olayda "dağılın" uyarılarına rağmen dağılmayan gruba polislerce "toma" tabir edilen araçla su ve biber gazı sıkılarak müdahale edildiği bildirilen iddianamede, olaylarda bazı polislerin darp edildiği, polis araçlarının da yer aldığı bir çok aracın taşlanarak hasar gördüğü, AK Parti Hopa İlçe binasının da taşlı saldırıya uğradığı belirtildi.

Otobüs zarar gördü

Polislerce dağıtılan grubun bir süre sonra yeniden toplandığı ve olaylarda ölen Metin Lokumcu'nun ölüm haberinin alınmasının ardından yeniden toplanarak miting alanındakilere ve polislere saldırmak istediği anlatılan iddianamede, gruptakilerin polisin müdahalesiyle ara sokaklara kaçtıktan bir süre sonra bir araya gelip taş atarak Sahil Caddesi boyunca Cumhuriyet Meydanı'nda trafiği kapatmaya çalıştığı anlatıldı.

Grubun, mitingini tamamlayarak otobüs ile ilçeden ayrılmak isteyen Başbakan Erdoğan'ın otobüsünü de taşladığı ve bu sırada otobüsteki polis memuru Servet Erkan'ın başına isabet eden taşla caddeye düşerek ağır yaralandığı, otobüs şoförü Hüseyin Cahit Ölmez'in hafif yaralandığı ve Başbakan Erdoğan'ın da bulunduğu otobüsün zarar gördüğü ifade edildi.

İddianamede, olaylara karışan 51 sanığın eyleminin demokratik tepki boyutunu aşıp şiddete dönüştüğü belirtilerek, bu sanıkların "Toplantı ve Gösteri Yürüyüşleri Kanunu'na muhalefet etme", "kamu görevlisine görevini yaptırmamak için direnme", "yaralama" ve "kamu malına zarar verme" suçlarından cezalandırılması istendi.

Bu kişilerin yargılanmasına bir süre önce Hopa Asliye Ceza Mahkemesi'nde başlandı. Sanıkların katılmadığı duruşma, eksikliklerin giderilmesi için ertelendi.

Hopa olaylarına ilişkin önceki dava, yeni dava ile birleştirildi

Öte yandan, aynı olaylara ilişkin aynı mahkemede ayrı ayrı açılan ve sonradan birleştirilen davanın 9 sanığının "Toplantı ve Gösteri Yürüyüşleri Kanunu'na muhalefet etme", "görevli memura mukavemet etme" ve "kamu malına zarar verme" suçlamalarıyla yargılanmasına da devam edildi.

Bu davanın bugün Hopa Asliye Ceza Mahkemesi'nde görülen duruşmasına tutuksuz sanık Yunus Aksu ile sanık avukatları katıldı. Diğer tutuksuz sanıklar Şafak Ustabaş, Şinasi Gümüşkaya, Cengiz Akyüz, Şaban Kotil, İdris Akbıyık, Erhan Köse, İbrahim Aksu ve Ender Yalçın ise duruşmaya gelmedi.

Duruşmada, bu davanın yeni açılan dava ile birleştirilip birleştirilmemesi konusunda beyanı sorulan sanık Aksu, "Dosyanın yeni dava ile birleştirilmesini istiyorum" dedi. Sanık avukatları ise "Takdir mahkemenindir" şeklinde konuştu.

Hakim de 9 sanığın yargılandığı birleştirilen dava ile mahkemelerinde 51 sanık hakkında açılan dava arasında hukuki, fiili ve şahsi bağlantı olduğunun anlaşıldığını belirterek, söz konusu davaların birleştirilmesine karar verdi.

Mahkeme, Hopa olaylarına ilişkin toplam 60 sanığın, yeni açılan davada yargılanması amacıyla duruşmayı erteledi.

Hopa olaylarında hayatını kaybeden Metin Lokumcu'nun ölümü ve olaylarda görevli kolluk kuvvetleri hakkında Hopa Cumhuriyet Başsavcılığı'nca başlatılan 2 ayrı soruşturmanın da devam ettiği öğrenildi.