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Hopa protestosundan gözaltına alınan 15 kişi tutuklandı

Ankara'daki olaylı Hopa protestosuna katıldıkları tespit edilen 17 kişiden 15'i çıkarıldıkları nöbetçi mahkeme tarafından tutuklandı.

18 Haziran 2011 03:00

T24- Ankara'daki olaylı Hopa protestosuna katıldıkları tespit edilen kişilere yönelik operasyonda gözaltına alınan 17 kişiden 15'i çıkarıldıkları nöbetçi mahkeme tarafından tutuklandı.




Artvin'in Hopa İlçesi'nde, AK Parti mitingi öncesi ve sonrasında yaşanan olayları protesto için Ankara'da yapılan gösteri nedeniyle gözaltına alınan 17 kişi, emniyetteki işlemlerinin ardından savcılığa sevk edildi.

Savcılık sorgusunun ardından nobetçi mehkemeye sevk edilen 15 kişi tutuklandı.

Bu arada aranan 2 Halkevleri üyesi de avukatlarıyla birlikte soruşturmayı yürüten Cumhuriyet savcısına giderek ifade verdi.

Ankara'da Hopa gözaltıları

Hopa'daki olayları protesto etmek ve Hopa'ya destek vermek amacıyla Ankara'da eylem yapan göstericilerden gözaltına alınan 17 kişi Ankara Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince adliyeye getirildi.

Gözaltına alınanların soruşturmayı yürüten özel yetkili Cumhuriyet savcısınca ifadeleri alınırken, Adalet Sarayı'nın önünde ise protesto gösterisi vardı.

Halkevleri ve ÖDP üyesi bir grup, gözaltıları adliye önünde protesto etti. Halkevleri Genel Başkanı İlknur Birol, Halkevlerinin 79 yıllık köklü bir örgüt olduğunu belirterek, "Terör örgütü değil, hak mücadeleleri örgütüyüz. Burada kanuni dışı hiçbir şey yok. Demokratik haklarını kullanarak eylem yapan üyelerimiz terörist muamelesi görüyor ve terör suçundan yargılanıyor. Gözaltına alınan kişilerin evlerinde yapılan aramalarda, Halkevlerinin yasal bazı yayınları ile bilgisayar klavyeleri delil olarak el konuldu. Bu şekilde baskılarla bizi yıldıracaklarını zannediyorlarsa yanılıyorlar" dedi.

Bu arada söz alan 2 Halkevleri üyesi de savcılığın haklarında yakalama emri çıkarttığını kaydederek, hiçbir yere kaçmadıklarını ve teslim olmaya geldiklerini söylediler. Bu kişiler, daha sonra avukatlarıyla birlikte soruşturmayı yürüten Cumhuriyet savcısının yanına gitmek üzere adliyeye girdi. Adliye önünde yaklaşık 1 saat eylem yapan grup, daha sonra sloganlar atarak alkışlarla ayrıldı.

Bu arada polis eylem nedeniyle adliye etrafında geniş güvenlik önlemleri aldı.

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