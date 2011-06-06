-HOPA İLÇE JANDARMA KOMUTANI BAŞKA BİR GÖREVE ATANDI ARTVİN (A.A) - 06.06.2011 - Hopa Kaymakamı Abdullah Akdaş, İlçe Jandarma Komutanı Yüzbaşı Halit Çalmuk'un Erzurum Jandarma Bölge Komutanlığı emrine atandığını bildirdi. Akdaş, AA muhabirine yaptığı açıklamada, 31 Mayıs 2011'de Hopa'da AK Parti mitingi öncesi ve sonrasında çıkan olaylar nedeniyle yürütülen soruşturma kapsamında İlçe Jandarma Komutanı Yüzbaşı Halit Çalmuk'un Erzurum Jandarma Bölge Komutanlığı emrine atanmasının uygun görüldüğünü belirtti. Akdaş, Çalmuk'tan boşalan Hopa İlçe Jandarma Komutanlığı görevine İl Jandarma Karargah Bölük Komutanı Jandarma Yüzbaşı Uğur Çağlar'ın atandığını kaydetti.