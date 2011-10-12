-Hopa iddianamesi kabul edildi ANKARA (A.A) - 12.10.2011 - Hopa'da çıkan olaylarla ilgili Ankara'da düzenlenen gösterilere dair başlatılan soruşturma kapsamında, özel yetkili Ankara Cumhuriyet Başsavcıvekilliğinin 28 kişi hakkında hazırladığı iddianame, Ankara 11. Ağır Ceza Mahkemesi tarafından kabul edildi. İddianamede Ozan Sürer, Özgür Atmaca, Çağrı Yılmaz, Uğur Uzunpınar, Tayfun Yıldırım, Can Kaya, Can Türkyılmaz, Uğur Tuna, Nuri Özçelik, Zafer Algül, Hamza Doruk Yıldırım, Hikmet Tanıl, Kadir Aydoğan, Mahir Mansuroğlu, Cüneyt Çakır, Ozan Gündoğdu, Soner Torlak, Göksel Ilgın, Ömür Çağdaş Ersoy, Demet Yılan, Eda Dişkaya, Ferat Konukcu, Sevgi Sönmez, Mehmet Cem Çıplak, Pelin Bayram, Hazal Kangal, Başak Eylül Şan ve Özge Aydın, ''sanık'' olarak yer aldı. Sanıklara, ''silahlı terör örgütüne üye olmak, terör örgütünün propagandasını yapmak, görevli memuru kasten yaralama, kamu malına zarar verme, Toplantı ve Gösteri Yürüyüşleri Kanununa muhalefet, kamu görevlisine karşı görevini yaptırmamak için direnme ve 6136 sayılı yasaya muhalefet'' etmek gibi bir dizi suç yöneltilen iddianamede, büyük çoğunluğu Ankara Emniyet Müdürlüğü Çevik Kuvvet Şube Müdürlüğünde görev yapan 65 polis de ''müşteki'' olarak gösterildi. -Ankara'daki Hopa protestosu- İddianamede, 31 Mayıs 2011'de Artvin'in Hopa ilçesinde AK Parti seçim otobüsüne sol görüşlü kişilerin saldırması sonucunda bir polis memurunun ağır yaralandığı, olaylara müdahale sırasında Metin Lokumcu'nun da kalp krizi neticesinde vefat ettiği kaydedildi. Bu olay sonrasında, çeşitli terör örgütlerince, aynı gün Sakarya Caddesi'nde başlayacak ve AK Parti İl Başkanlığı önüne kadar devam edecek yürüyüş ve basın açıklamasına katılım çağrıları yapıldığı anlatılan iddianamede, aynı akşam Hopa'daki olayları protesto amaçlı olarak, çeşitli marjinal sol gruplar ile terör örgütleri adına faaliyette bulunan oluşumların içerisinde olan kişilerin de katıldığı, bazı sivil toplum kuruluşları, sendikalar ve siyasi partilerin de destek verdiği yürüyüş ve basın açıklaması gerçekleştirildiği belirtildi. Yürüyüş ve basın açıklamasına, ''MLKP terör örgütünün açık alan yapılanması olan Sosyalist Kadın Meclisleri (SKM) ve Ezilenlerin Sosyalist Partisi (ESP)'', ''TKP/ML terör örgütünün açık alan yapılanması olan Partizan'', ''THKP/C Direniş Hareketi terör örgütünün açık alan yapılanması olan ODAK'', ''Devrimci Sosyalist İşçi Hareketi (DSİH) terör örgütünün açık alan yapılanması olan Kaldıraç'', ''ÖDP Gençlik Muhalefeti'', ''Halkevleri ve Öğrenci Kolektifleri'', ''Türkiye Komünist Partisi (TKP)'', ''Emekçi Hareket Partisi (EHP)'', ''Sosyalist Demokrasi Partisi (SDP)'', ''Sosyalist Parti (SP)'' ve ''Toplumsal Özgürlük Platformu (TÖP)'' flamalarını taşıyan yaklaşık 800 kişinin katıldığına yer verildi. Yürüyüşe geçen grubun ''Katil AKP'' ibaresi yazılı siyah çelenk ve ayrıca pankart açarak, Dr. Mediha Eldem Sokak'taki AK Parti Ankara İl Başkanlığı önüne kadar kanunsuz olarak yürüyüşe geçtikleri bildirilen iddianamede, sloganlar atan topluluktan bazı kişilerin kaldırım taşlarını kırarak, taş topladığı belirtildi. Grup içinden bazı kişilerin, yüzlerini kapamak suretiyle, slogan attığı, herhangi bir basın açıklaması yapmadan, tedbir alan güvenlik güçlerine ve araçlarına taş ve sopalarla saldırdığına yer verilen iddianamede, tüm ikaz ve uyarılara rağmen, grubun güvenlik güçlerine taş ve sopalarla saldırmaya devam etmesi üzerine, kolluk görevlilerinin gaz kullanarak, olaya müdahale ettiği, ardından gruptan bazı kişilerin çeşitli yerlere doğru kaçtığı kaydedildi. Bir süre sonra Ziya Gökalp Caddesi, Kızılay kavşağı ve YKM önünde toplanmaya başlayan şahıslardan, yüzleri kapalı, taş ve sopaları bulunan yaklaşık 200 kişinin, cadde ve kavşağı trafiğe kapatarak, buralardaki resmi polis araçlarına ve çevredeki binalara zarar verdiği, bazı polis memurlarını yaraladıkları bildirildi. Kolluk görevlilerinin müdahalesi sonucunda, grup içindeki bazı kişilerin ÖDP binasına girdiği, bazılarının Kumrular Caddesi'ne doğru kaçtığı, bazı eylemcilerin ise Güvenpark'ta toplanarak slogan attığı ifade edilen iddianamede, ''şüphelilerin gözaltına alınmaları üzerine, çeşitli terör örgütleri adına yayın yapan internet sitelerinde'' yer alan haberlerin çıktılarının da soruşturma dosyasına konulduğu belirtildi. -Halkevleri ve Öğrenci Kolektifleri- İddianamede bazı sanıkların üye ve yönetici olarak görev yaptığı Halkevleri ile Öğrenci Kolektiflerinin, ülke gündemine ilişkin konular ile THKP/C terör örgütü kurucusu Mahir Çayan başta olmak üzere, sol terör örgütü kurucularının ve THKP/C içinde faaliyet gösterirken ölen örgüt mensuplarının ölüm yıl dönümlerinde basın açıklaması, yürüyüş, açık hava toplantısı, mezar anması vb. eylem ve etkinlik gerçekleştirdiği kaydedilerek, ''Bahse konu oluşumların, legal görünüm altında gerçekleştirmiş oldukları basın açıklaması, yürüyüş, açık hava toplantısı gibi eylem ve etkinliklerde şiddete başvurarak, kamu malına zarar verdikleri, işgal eylemi yaptıkları ve güvenlik güçlerine saldırmak suretiyle kamuoyunda korku, endişe veya panik yaratarak, Devrimci Gençlik terör örgütünün amacı, ideolojisi ve stratejisi doğrultusunda faaliyet gösterdikleri anlaşılmaktadır'' denildi. ''THKP/C Devrimci Yol Devrimci Gençlik'' örgütünün terör örgütü olduğu konusunda şüphe bulunmadığı ifade edilen iddianamede, sanıkların, ''terör örgütlerinin ideolojileri doğrultusunda, terörün tanımında yer alan şiddet eylemleri içerisinde yer aldıkları, eylemlerinin süreklilik ve çeşitlilik arz ettiği'' belirtildi. İddianamede, ''sanıkların, yasa dışı THKP/C Devrimci Yol Devrimci Gençlik isimli silahlı terör örgütünün bilgi ve istemi içinde, örgüt adına suç işleyerek, örgüt üyesi oldukları kanaatine varıldığı'' bildirildi. Sanıkların yargılanmasına gelecek günlerde başlanacak.