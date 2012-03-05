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Hopa için kesilen saça 26 liralık çevre cezası

Arkadaşlarına destek veren üniversiteli gençler, adliye önünde saçlarını kestirmişlerdi

05 Mart 2012 17:45

 

T24 - Bursa'da Hopa davasına destek için adliye önünde saçlarını kesen 4 öğrenciye çevreyi kirlettikleri gerekçesiyle 26'şar lira ceza verildi.
 
Uludağ Üniversitesi öğrencileri, bazı öğrencilerin Hopa olayları için saçlarını kestirdikleri gerekçesiyle gözaltına alınmasını protesto etmek için eylem yapmıştı.

Arkadaşlarına destek veren üniversiteli gençler, adliye önünde saçlarını kestirmişlerdi.

Protestoya katılan 4 öğrenciye eylemden üç ay sonra para cezası geldi.

Öğrencilere saçları adliye önüne bırakarak çevreyi kirletiği gerekçesiyle 26’şar lira ceza verildi.

Uludağ Üniversitesi öğrencileri yarın adliye önünde yeni bir saç kesme eylemi yapacak.


Hopa'yı karıştıran olay


Geçtiğimiz yıl Artvin'in Hopa ilçesinde Başbakan Recep Tayyip Erdoğan’ın mitingi öncesinde çıkan olaylarda Metin Lokumcu isimli öğretmen yaşamını yitirmişti.

Türk Tabipler Birliği, Metin Lokumcu’nun ölümüne “biber gazı”nın neden olduğunu açıklamıştı. Ancak İstanbul ve Trabzon’daki adli tıp kurumları, ölüme Lokumcu’nun kalp damar hastalığının yol açtığını savunmuştu.

Hopa’daki olayları protesto etmek isteyen çok sayıda kişi de gözaltına alınmıştı.

 

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