Hopa eylemcilerinin ‘suç aletleri’ belli oldu



Hülya Karabağlı



T24/ ANKARA - Terör örgütü üyesi olmakla tutuklanan Hopa eylemcisi öğrencilerin ‘suç aletleri’ belli oldu. Öğrenciler, polise, ‘Plastik boru’, ‘şemsiye’, ‘flama’, ‘kitap’ ile mukavemet etmişler. T24’e hazırlanan iddianameyi değerlendiren TBMM İnsan Hakları Komisyonu Üyesi, CHP Sivas Milletvekili Malik Ecder Özdemir, “Terör örgütüne üye olmakla suçlanan, haklarında 18-20 yıl ceza istenen öğrencilerle ilgili hazırlanan iddianame de, plastik boru, flama, kitap, puşi, şemsiye suç eşyası olarak gösteriliyor. Bu bir hukuk garabetidir” dedi.





Ankara Sincan Cezaevi’nde 5.5 aydan fazla tutuklu olan öğrencilerin duruşması 9 Aralık günü yapılacak. Özdemir, bir öğrencinin evinde yapılan aramalarda, Halit Çelenk’in, “İdam Gecesi Anıları”, Mahir Çayan’ın resmi, Karl Marks, Engels ve Lenin’in ünlü eserlerinin iddianameye konulduğuna dikkat çekti. “Bu kitapların hepsi piyasada satılmaktadır. Üzerlerinde bir yasak yoktur” diyen Özdemir, Ankara 11. Ağır Ceza Mahkemesi özel yetkili savcılık tarafından hazırlanan iddianame bölümünü şöyle özetledi:



EYLEM SONRASINDA OLAY YERİ VE CİVARINDAKİ SUÇ EŞYALARI:



-2 adet yaklaşık 150 santimetre uzunluğunda ve 2 metre çapında gri renkli sert plastik boru.

-1 adet yaklaşık 150 santimetre uzunluğunda ve 2 metre çapında açık gri renkli sert plastik boru

-1 adet yaklaşık 150 santimetre uzunluğunda 2 metre çapında siyah renkli sert plastik boru

-Bir adet sap kısmı kırışmış, beyaz renkli üzerinde Ankara Tabipler Odası ‘Hekime Yönelik Şiddete Hayır’ yazılı şemsiye.

-2 adet mavi zemin üzerinde siyah yazı ve amblemli “İsyan Devrim Özgürlük- Öğrenci kolektifleri” yazılı flama.

-1 adet yaklaşık 2 metre uzunluğunda beyaz sert plastik sopaya takılı ÖDP ( Özgürlük ve Demokrasi Partisine) ait amblem ve ÖDP yazılı sopalı flama.

-1 adet 90*90 santimetre çapında siyah-beyaz puşi





Hopa’da ne olmuştu?



31 Mayıs 2011 tarihinde Başbakan Erdoğan'ın Hopa mitingi sırasında, Hidroelektrik Santralleri (HES)'ni protesto eden göstericilere, polis biber gazı ve tazyikli suyla saldırmış, bu saldırı yüzünden emekli öğretmen Metin Lokumcu hayatını kaybetmişti. Lokumcu'nun ölümünün ardından başta Ankara olmak üzere Türkiye'nin dört bir yanında protesto gösterileri düzenlenmiş, Ankara'daki eylemde polis ile göstericiler arasında çatışma çıkmıştı. Hopa olaylarının ardından Ankara ve Hopa'da toplam 37 kişi tutuklanmıştı. Ankara'daki Hopa protestolarının ardından 14'ü üniversite öğrencisi 22 kişi hakkında, "terör örgütü üyesi olmak" suçlamasıyla tutuklu yargılama kararı alınmıştı. İlk mahkemelerine 9 Aralık günü çıkartılacak öğrenciler için Ankara Üniversitesi öğrencileri toplu olarak destek mektubu göndermişti.

