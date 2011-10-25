-Hopa davasında 5 tahliye ARTVİN (A.A) - 24.10.2011 - Tuncay Bekar - AK Parti Genel Başkanı ve Başbakan Recep Tayyip Erdoğan'ın, Artvin'in Hopa ilçesindeki mitingi öncesi ve sonrasında yaşanan olaylara ilişkin tutuklu bulunan 5 sanığın 2 yıldan 12 yıla kadar hapis istemiyle yargılanmasına başlandı. Mahkeme, sanıkların tamamını tutukluluk sürelerini göz önünde bulundurarak tahliye etti. Hopa Asliye Ceza Mahkemesindeki duruşmaya, Erzurum'da tutuklu bulunan sanıklar Cengiz Akyüz, Şinasi Gümüşkaya, İdris Akbıyık, Şaban Kotil ve Şafak Ustabaş ile avukatlar ve yakınları katıldı. Ayrıca CHP Artvin Milletvekili Uğur Bayraktutan da duruşmayı izledi. Duruşmada iddianamenin okunmasının ardından sanıkların kimlik tespiti yapıldı. Duruşmada, sanık avukatlarının taleplerinin alınmasının ardından, tutuklu sanıkların savunmaları alındı. Sanıklardan Gümüşkaya, olay günü ekonomik sıkıntıları olduğu için bir arkadaşından borç para almak için Cumhuriyet Meydanı yakınındaki bu arkadaşının iş yerine gittiğini, bu sırada meydanda yapılan AK Parti mitingini merak ederek alana gittiğini anlattı. Ardından kalabalık bir grubun HES'ler ve ÇAYKUR'la ilgili basın açıklaması yaptığını fark ederek grubun yanına gittiğini anlatan Gümüşkaya, ''Meydana gitmeden önce biraz grip olduğu için limonlu çay içmiştim, bu nedenle elimde çöpler vardı. Basın açıklaması yapan gruba polis biber gazıyla müdahale etti'' dedi. Müdahalede sıkılan biber gazı yüzünden gözlerinin yandığını ve nefesinin kesildiğini ifade eden Gümüşkaya, bu nedenle ne yaptığını bilmeden elindeki çöpü fırlattığını, ancak polislere direnmediğini savunarak beraatini talep etti. Sanıklardan Cengiz Akyüz ise Hopa Cumhuriyet Meydanı yakınında esnaf olduğunu ve zaman zaman meydana gezmeye gittiğini söyledi. Olay günü de meydana gittiğinde kalabalık bir grubun halay çektiğini ve basın açıklaması yaptığını gördüğünü anlatan Akyüz, kendisinin de halay çekenleri izlemeye başladığı sırada, polislerin ''dağılın'' yönünde herhangi bir uyarıda bulunmadan gruba müdahale ettiği için olay yerinden kaçarak iş yerine geldiğini söyledi. Müdahale sonrası olayda yaralanan arkadaşlarını ziyaret etmek için Hopa Devlet Hastanesine gittiğini belirten Akyüz, ''Olaydan sonra gözaltına alındım. 5 aydır tutukluyum, mağdurum. Hakkımdaki suçlamaları kabul etmiyorum, beraatimi talep ediyorum'' diye konuştu. İdris Akbıyık ise olay günü basın açıklamasından haberi olmadığını, yalnız halay çekip basın açıklaması yapan grubu izlemek için yanlarına gittiği sırada polisin gruba biber gazı sıkarak müdahale ettiğini anlattı. Olaylar sırasında bazı kişilerin polise taş atıp direndiğini gördüğünü, ancak kendisinin bu şekilde bir suç işlemediğini ve kamu malına zarar vermediğini savunan Akbıyık, beraat talebinde bulundu. Diğer iki sanık da benzer şekilde ifade vererek, suçsuz olduklarını savundu. Sanıkların savunmalarına ilişkin diyecekleri sorulan sanık avukatları da toplanan deliller ve dosya kapsamında müvekkillerinin suçsuz olduklarının anlaşıldığını belirterek, tahliyelerine ve beraatlerine karar verilmesini istedi. Hakim, delillerin toplanmış olmasının ve sanıkların tutuklu kaldığı süreyi göz önünde bulundurarak, tutuklu olan 5 sanığın tahliyesine karar verdi ve eksikliklerin giderilmesi için duruşmayı erteledi. Tahliye kararının açıklanmasının ardından bu kişilerin salonda bulunan yakınları alkış tutarak sevinçlerini gösterdi. Bunun üzerine hakim, alkış tutan kişileri uyardı. Öte yandan sanıklara destek vermek için adliye binası önüne gelen bir grup da yaklaşık 7 saat süren duruşma sırasında zaman zaman alkış tutarak ve sloganlar atarak sanıklara destek verdi. Gruptakiler sanıkların tahliye edilmesinin ardından horon oynadı. -Duruşma öncesi arbede yaşandı- Bu arada, sanıkların cezaevi aracıyla adliyeye getirilmesinden önce Halkevi ve ÖDP üyesi oldukları belirtilen yaklaşık 150 kişilik grup, ''Tutuklular serbest bırakılsın'' yazılı pankart açarak Hopa ilçe merkezinden adliye önüne kadar yürüdü. Caddeyi trafiğe kapatarak yürüyen grup, adliye yakınında çevik kuvvet ekiplerince durduruldu. Gruptaki bazı kişiler kendilerini durduran polislere adliye önüne gelerek basın açıklaması yapmak istediklerini söylediler. Polisler de gruptakilere, açıklama sırasında yolu trafiğe kapatacakları gerekçesiyle izin vermedi ve gruptan, açıklamalarını yol kenarında yapmalarını istedi. Daha sonra polisler gruptakileri yol kenarına aldı. Bir süre sonra ise sanıklar cezaevi aracıyla adliyeye getirilerek içeriye alındı. Bu sırada tutuklulara destek vermek isteyen bazı kişilerle polisler arasında tartışma yaşandı. Tartışma sırasında polislere pet şişe ile su fırlatan gruptakilere biber gazıyla müdahale edildi. Yaşanan kısa süreli arbedenin ardından yol kenarına alınan gruptakiler ile polisin olay yerinde bekledi. Olayların ardından gruptakiler alkış ve ıslıklarla polisi protesto etti. -Hopa'daki olaylar- Başbakan Erdoğan'ın, Hopa ilçesinde, 31 Mayıs 2011'de yaptığı miting öncesi Cumhuriyet Meydanı'nda bir araya gelerek ''Ezilenlerin Sosyalist Partisi'', ''Halkevleri'', ''Özgürlük ve Dayanışma Partisi (ÖDP)'' yazılı pankart ile flamalar taşıyan, ayrıca başta hidroelektrik santrallerinin yapımının durdurulması olmak üzere çeşitli konularda dövizler açarak, slogan atan gruba polis müdahale etmişti. Yaşanan arbede üzerine polis, taş ve çeşitli maddeler atan gruptakileri biber gazı ve su sıkarak dağıtmaya çalışmış, bu sırada Cumhuriyet Meydanı yakınında yere düşen emekli öğretmen Metin Lokumcu, kaldırıldığı Hopa Devlet Hastanesinde kurtarılamamıştı. Trabzon Adli Tıp Kurumu Başkanlığı düzenlediği Lokumcu'nun ''kalp krizi sonucu öldüğü'' yönünde rapor soruşturmayı yürüten Hopa Cumhuriyet Savcılığına gönderilmişti. AK Parti'nin Hopa Cumhuriyet Meydanı'ndaki mitingi öncesi ve sonrasında yaşanan olaylarla ilgili olarak tutuklanan 7 kişiye, Erzurum 4. Ağır Ceza Mahkemesinde ''terör örgütü propagandası yapmak'' suçundan ayrı bir dava açılmıştı. Mahkeme heyeti, davanın ikinci duruşmasında bu sanıkların tamamının beraatine hükmetmişti. Soruşturma sürecinde olaylara karıştığı belirlenen 5 kişi daha tutuklanmıştı. Hopa Cumhuriyet Savcılığınca hazırlanan iddianamede, tutuklu sanıklar Cengiz Akyüz, Şinasi Gümüşkaya, İdris Akbıyık, Şaban Kotil ve Şafak Ustabaş'ın ''Toplantı ve Gösteri Yürüyüşleri Kanunu'na muhalefet etme'', ''görevli memura mukavemet etme'' ve ''kamu malına zarar verme'' suçlarından 2 yıldan 12 yıla kadar hapis istemiyle yargılanması talep edilmişti.