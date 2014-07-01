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Dünya
Deutsche Welle

Hong Kong’ta demokrasi yürüyüşü

Hong Kong'un Çin'e bağlanmasının 17’inci yıl dönümü olan 1 Temmuz'da düzenlenen ‘tam demokrasi‘ yürüyüşüne on binlerce kişi katıldı.

01 Temmuz 2014 23:41


17 yıl önce İngiliz egemenliğinden Çin egemenliğine geçen Hong Kong'daki demokrasi yürüyüşüne katılım büyük oldu.

Bazı protestocular koloni dönemine ait bayraklar taşırken Çin karşıtı sloganlar attı. Polis, gösterilere 92 bin kişinin katıldığı tahmininde bulundu.

Gösteriyi düzenleyenlerden biri olan Johnson Yeung, gösterici sayısının 300 bini aştığını savunurken, bazı organizatörler de sayının 500 bini geçmesini beklediklerini kaydetti.

Hong Kong'taki Victoria Parkı'ndan yürüyüşe başlayan protestocular kentin iş merkezine doğru ilerlediler. Ellerinde “Gerçek demokrasi istiyoruz” ve “Çin'e karşı bir arada duruyoruz” afişleri taşıdılar.

Bir dönem Hong Kong'un ikinci en üst düzey yetkilisi olan ve şimdi demokrasi yanlısı bir aktivist olan Anson Chan, “Tercih hakkı ve rekabet sunan gerçek demokrasiye büyük bir istek var” ifadelerini kullandı.

Hong Kong'un Çin'e bağlanmasının yıl dönümünde her yıl yapılan yürüyüş, bu yıl daha çok seçim özgürlüğü talep etmek adına yapılıyor.

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştirDeutsche Welle

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Hong KongTemmuzJohnson YeungKong Victoria ParkıAnson ChanKongDeutsche Welle Türkçe AP/AFP BS/ÇA

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