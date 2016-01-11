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Dünya

Hong Kong'ta Çin'i eleştiren eserler satan 5 kitapçı kayıp

Binlerce kişi protesto gösterilerinde bulundu

11 Ocak 2016 21:34

Hong Kong’ta binlerce kişi Çin’i eleştiren eserler satan bir kitapçıda çalışan 5 kişinin ortadan kaybolmasıyla ilgili yürüyüş düzenledi. Göstericiler Çin’in Hong Kong’daki ofisinin önüne giderek korkuluklara sarı kurdeleler bağladı. Pekin yönetiminden ise şimdiye kadar konuyla ilgili herhangi bir açıklama yapılmadı.

Euro News’in haberine göre göstericiler Pekin yönetimini ciddi anlamda eleştiren kitaplar satan 5 ortağın Çin tarafından alıkonulduğunu iddia ettiği bildirildi. En son ortadan kaybolan ortakların en büyüğü Lee Boo’nun Çin’den telefonla ailesini aradığı ve merak etmemelerini söylediği ileri sürüldü.

Aynı zamanda Birleşik Krallık pasaportu taşıyan Lee Boo’nun ortadan kaybolmasıyla ilgili İngiliz hükümeti de bir açıklama yaparak, 'derin endişe” duyulduğunu ifade etti. Açıklamada, Çin’li yetkililerden bilgi istendiği de belirtildi.

 

"Siyasi adam kaçırmalara hayır"

 

Hong Kong’daki Pekin temsilcisinin ofisine yürüyen binlerce gösterici, “Siyasi adam kaçırmalara hayır” şeklinde slogan attı. Yürüyüşe katılan göstericilerden bazıları ise şu şekilde konuştu:

“Bu bizim özgürlüğümüzün bastırılması yolunda bir dönüm noktası olmuştur. Çünkü Hong Kong sahip olduğu hakları nasıl savunabilir. Soruşturmada sorgulanmak için Çin’e kaçırılarak mı?”

“Bugün kurban Lee Bo, yarın Çin’e kaçırılan siz de olabilirsiniz veya ben de. Yani bu yüzden dışarı çıkmalı ve bir ülke, iki sistem yapımızı korumalıyız.”

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