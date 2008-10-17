T24 LogoT24 Logo
Ekonomi

Hong Kong'lu iki banka soruşturuluyor

Hong Kong'da yürütülen Lehman Brothers soruşturmasında Brothers'ı yatırımları konusunda yanlış yola sevk eden taktikler nedeniyle iki banka yaptırımla karşı karşı

17 Ekim 2008 03:00

Hong Kong'da yürütülen Lehman Brothers soruşturması kapsamında Lehman Brothers'ı yatırımları konusunda yanlış yola sevk eden taktikler nedeniyle iki bankanın yaptırım olasılığı ile karşı karşıya olduğu belirtildi.

Hong Kong bölgesinin gayri resmi merkez bankası konumunda olan Para Otoritesi tarafından yapılan açıklamada, her iki bankaya gönderilen yetkililerin mudilere yanlış yola sevk edici ve suiistimal ile bağlantılı 24 olayı soruşturmaya başladıkları ifade edildi.

Lehman Brothers'ın geçen ay batmasının ardından bu bankada paraları veya hisseleri olan binlerce gösterici Hong Kong'da protesto gösterilerinde bulunuyor

Hong Kong'da 40 binden fazla kişinin 2,6 milyar dolar tutarında Lehman Brothers bağlantılı hisse senedi aldığı ifade ediliyor.

ETİKETLER

haber

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

"Türkiye-Rusya ilişkileri Libya'da yeni bir sınav verecek"...

Faili meçhul cinayetler davasında son dönemeç: Mağdur aileler, 'davanın üstünün...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Cem Küçük "Erdoğan giderse yargılanırız" deyince AKP'li Metiner: Korkutma bizi,...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

OHAL Komisyonu öğretmenin işini geri istemesini "devlete sadakatsizlik" saydı...

ABD Temsilciler Meclisi Trump'ın azledilmesine 'evet' dedi; dosya Senato'ya gönderildi...

Erdoğan'ın masasındaki 'en beğenilen siyasetçi' anketinde İmamoğlu ve Demirtaş var...

"Batık Simit Sarayı en çok krediyi Denizbank’tan çekmiş; özel bankanın...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24