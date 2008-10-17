Hong Kong'lu iki banka soruşturuluyor

Hong Kong'da yürütülen Lehman Brothers soruşturması kapsamında Lehman Brothers'ı yatırımları konusunda yanlış yola sevk eden taktikler nedeniyle iki bankanın yaptırım olasılığı ile karşı karşıya olduğu belirtildi.



Hong Kong bölgesinin gayri resmi merkez bankası konumunda olan Para Otoritesi tarafından yapılan açıklamada, her iki bankaya gönderilen yetkililerin mudilere yanlış yola sevk edici ve suiistimal ile bağlantılı 24 olayı soruşturmaya başladıkları ifade edildi.



Lehman Brothers'ın geçen ay batmasının ardından bu bankada paraları veya hisseleri olan binlerce gösterici Hong Kong'da protesto gösterilerinde bulunuyor



Hong Kong'da 40 binden fazla kişinin 2,6 milyar dolar tutarında Lehman Brothers bağlantılı hisse senedi aldığı ifade ediliyor.

