Hong Kong'da üniversite öğrencilerinden eylem

Hong Kong'da üniversite öğrencileri Pekin yönetiminin seçim düzenlemesini protesto
etmek amacıyla bugünden itibaren bir hafta sürecek bir grev başlatıyor.
Demokrasi yanlısı bir dizi grubun bu kapsamda "Merkezi İşgal Et" (Occupy Central)
adı verilen platformda ortak hareket etme kararı aldığı açıklandı.
Hong Konglu üniversite öğrencileri, bankaların bulunduğu semtin işgal edilmesinin de
hafta boyunca planlanan eylemler arasında yer aldığını duyurdu.
Pekin'in tepki çeken seçim düzenlemesi
Hong Kong'da halk, özel yönetim bölgesinin başkanını doğrudan seçmek için 2017'de
sandık başına gidecek.
Çin Ulusal Halk Meclisi Daimi Komitesi, 2017 seçimlerine ilişkin bir süre önce
açıkladığı yeni düzenlemelerde açıktan aday olma imkânını kaldırmıştı.
"Aday Komitesi" adı verilen bir oluşum adaylığı onaylayacak, aday sayısı en fazla üçe
indirilecek.
"Aday Komitesi"nin Pekin yönetimi tarafından belirlenmesi bekleniyor. Muhaliflerin
önünü kesen bu girişim demokrasi yanlılarının tepkisini topluyor.