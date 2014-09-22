Hong Kong'da üniversite öğrencilerinden eylem



Hong Kong'da üniversite öğrencileri Pekin yönetiminin seçim düzenlemesini protesto

etmek amacıyla bugünden itibaren bir hafta sürecek bir grev başlatıyor.

Demokrasi yanlısı bir dizi grubun bu kapsamda "Merkezi İşgal Et" (Occupy Central)

adı verilen platformda ortak hareket etme kararı aldığı açıklandı.

Hong Konglu üniversite öğrencileri, bankaların bulunduğu semtin işgal edilmesinin de

hafta boyunca planlanan eylemler arasında yer aldığını duyurdu.

Pekin'in tepki çeken seçim düzenlemesi

Hong Kong'da halk, özel yönetim bölgesinin başkanını doğrudan seçmek için 2017'de

sandık başına gidecek.

Çin Ulusal Halk Meclisi Daimi Komitesi, 2017 seçimlerine ilişkin bir süre önce

açıkladığı yeni düzenlemelerde açıktan aday olma imkânını kaldırmıştı.

"Aday Komitesi" adı verilen bir oluşum adaylığı onaylayacak, aday sayısı en fazla üçe

indirilecek.

"Aday Komitesi"nin Pekin yönetimi tarafından belirlenmesi bekleniyor. Muhaliflerin

önünü kesen bu girişim demokrasi yanlılarının tepkisini topluyor.