Hong Kong'da kuş gribi alarmı

T24 - Hong Kong'da üç kanatlı hayvanın, kuş gribinden (H5N1) öldüğünün tespit edilmesinden sonra 17 bin tavuğun itlaf edileceği açıklandı. Yönetim üç hafta süreyle canlı tavuk ithalatını yasakladı.



Hong Kong'da iki yabani kuşta da bu virüse rastlandı. Hong Konglu yetkililer, önceki yıllarda yaşanan vakalar nedeniyle salgın hastalıklar karşısında hızlı önlem almalarıyla biliniyor.



2003 yılında solunum yolları virüsü SARS nedeniyle Hong Kong'da 300, dünyada birçok ülkede de 500 kişi hayatını kaybetmişti.



Hong Kong'da bir otelde kalan 300 kişi de 2009'da da bir konuğun domuz gribine yakalanması nedeniyle karantina altına alınmıştı.

Araştırma yayınlanmasın



Öte yandan ABD hükümeti iki saygın bilim dergisinden, kuş gribi virüsünün nasıl ölümcül bir salgın haline gelebileceğini ele alan bir araştırmayı yayınlamamalarını istedi.



Science ve Nature dergileri, Hollanda'da H5N1 tipi kuş gribi virüsünün kolay bulaşan ölümcül bir türünün nasıl geliştirildiğini anlatan bir araştırmaya yer vermeye hazırlanıyordu.



Ancak Amerikan Biyogüvenlik Danışma Kurulu (NSABB) adlı bilim kuruluşu, virüsün memelilere nasıl daha kolay geçebileceğini anlatan bu ayrıntıların biyolojik silah yapımında kullanılmasından kaygı duyuyor. Kurul, araştırmanın sadece tedaviye yardımcı olacak genel bulgularının yayınlanmasını, sürecin tekrarını sağlayacak bilgilerin kamu ile paylaşılmamasını istiyor.



H5N1 tipi kuş gribi ölümcül olmasına rağmen şimdiye dek ancak hastalıklı kuşlara dokunulması yani direkt temas ile bulaşıyordu. Şimdi ise sağlanan mutasyon sonucu, virüsün hapşırma öksürme sonucu havadan da kolayca yayılabileceği kaydediliyor.



Komisyon bu nedenle araştırmayı yapan uzmanlardan makalelerinde bazı değişiklikler yapmalarını istedi. Science dergisinin editörü, pek çok uzmanın bu araştırmanın sonucunu görmeye ihtiyaç duyduğunu, ancak kaygıları gidermek için hükümetle işbirliği yaptıklarını belirtti. Bazı araştırmacılar ise bu adımı, bilimin sansürlenmesi olarak niteliyor.



İlk olarak 1996'da ortaya çıkan H5N1 virüsü sonucu şimdiye dek 350 kadar kişi yaşamını yitirdi.



