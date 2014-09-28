Hong Kong'da göstericilere biber gazı



Çin'in özel yönetim statüsüne sahip bölgesi Hong Kong'da öğrencilerin Çin yönetimine karşı başlattığı protesto gösterileri hafta sonu şiddetlenerek devam etti.

Pekin yönetimi tarafından yürürlüğe konulan yeni seçim yasasını protesto eden gençler, Hong Kong'da yönetim başkanlığı için yapılacak seçimlere adayların Pekin'in izniyle katılmasına karşı çıkıyor.

Seçimlerin özgür koşullarda yapılması çağrısıyla düzenlenen protesto gösterilerine katılımın hafta sonu artması ve protestocu gençlerin dağılmamakta direnmesi üzerine polis göz yaşartıcı biber gazıyla müdahale etti.

Hong Kong'un finans merkezinde toplanan binlerce eylemci, bölgedeki hükümet binasını çevrelerken, finans merkezinin en işlek yollarında da barikatlar oluşturdu. Protesto gösterileri nedeniyle Hong Kong'da trafik akışının felce uğradığı belirtiliyor.

Polis de biber gazıyla dağıtmaya çalıştığı göstericileri çembere alarak daha fazla kişinin gösterilere katılımını engellemeye çalışıyor. Polisin eylemcilere gösterilerinin yasadışı olduğu uyarısında bulunduğu belirtiliyor.

Protesto gösterilerine öncülük eden Merkezi İşgal Et (Occupy Central) adlı hareketinin lideri Benny Tai, cumartesi günü polis müdahalesinin başlamasının ardından "sivil itaatsizlik" aşamasına planladıklarından erken başlayacaklarını ve finans merkezini işgal edeceklerini açıklamıştı.

Karşı karşıya gelen polisle eylemciler arasında zaman zaman arbede yaşandığı ve polisin 78 kişiyi gözaltına aldığı kaydedildi. Polis ve öğrenci olmak üzere çıkan olaylarda 29 kişinin de yaralandığı belirtiliyor. Gösterilere kaç kişinin katıldığına ilişkin bağımsız kaynaklardan bir açıklama yapılmadı, ancak gösteriyi organize edenler 80 bin kişinin katıldığını söylüyor.