Hong Kong'da 649 kilo kokain ele geçirildi

Hong Kong'da gümrük görevlileri piyasa değeri 98 milyon dolar olan 649 kilo kokain ele geçirildi.

Hong Kong gümrük görevlileri, piyasa değeri 98 milyon dolar olan 649 kilo kokaini ele geçirdiklerini, bunun, bugüne kadar kentte ele geçirilen en yüksek miktardaki kokain olduğunu açıkladılar.

Gümrük görevlileri, kokainin, Ekvador'dan gelen bir konteynerin içinde bulunduğunu söyledi. Olayla ilgili olarak bir sürücünün ve yerel bir uyuşturucu çetesi üyesi olduğu sanılan iki kişinin tutuklandığı belirtildi.

Hong Kong'da geçen yıl piyasa değeri 77 milyon dolar olan 560 kilo kokain ele geçirilmişti.