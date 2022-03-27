Hong Kong, 'uçuş askıya alma' kuralını yedi güne indirdi

Hong Kong, pazar günü yaptığı açıklamada; yerel vakaların düşmesiyle, ülkeye varışta üç veya daha fazla yolcunun PCR testinin pozitif çıkması durumunda havayollarına uygulanan 'uçuşları askıya alma' yasağının, 14 günden 7 güne indirildiğini söyledi.

Reuters'ta yer alan habere göre; herhangi bir uçuşta, kalkış ve varışlarda Covid-19 vakası tespit edilmesi durumunda, havayolunun bu rotaya uçuşu da yedi gün süreyle askıya alınacak.

Karar; hükümetin geçen hafta dokuz ülke için geçerli olan (Kanada, Hindistan, Pakistan, Nepal, İngiltere, ABD, Fransa, Avustralya ve Filipinler) uçuş yasağının 1 Nisan'da kaldırılacağını açıklamasının ardından geldi.