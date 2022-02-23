Hong Kong, tüm nüfusuna üçer kez test yapacak

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Hong Kong, gelecek ay için üç kez Koronavirüs testi yaptırmayı tüm sakinlerine zorunlu kıldı.

Hong Kong Baş Yöneticisi Carrie Lam, test rejimini Koronavirüs vakalarındaki ani artışa karşı alınan önlemleri duyururken açıkladı. Hong Kong'da hastaneler tekrar Koronavirüs hastalarıyla dolmaya başladı ve hastaların sokaklarda beklemek zorunda kaldığı görüldü.

Lam, gelecek aydan itibaren 7.4 milyonluk nüfusun tamamının üçer kez test yaptırması gerekeceğini bildirdi.

Baş Yönetici, "testleri yaptırmayanların sorumlu tutulacağını" söyledi.

Hong Kong Üniversitesi, bölgedeki mevcut dalganın Mart ayında pikleyeceğini ve günlük vaka sayısının 180 bine, ölüm sayısının ise 100'e çıkacağını öngörüyor.