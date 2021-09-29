T24 LogoT24 Logo
Dünya

Hong Kong, THY’nin uçuşlarını durdurdu

29 Eylül 2021 16:52

Hong Kong Sağlık Koruma Merkezi, bir yolcunun yeni tip Koronavirüs (Covid-19) pozitif iki yolcunun ise sağlık düzenlemelerine uymadığı gerekçesiyle Türk Hava Yolları’nın uçuşlarını 12 Ekim'e kadar askıya aldı.

Ülkenin televizyonu RTHK’nin internet sitesinde yer alan habere göre, sağlık yetkilileri Türk Hava Yolları'nın İstanbul'dan gelen tüm uçuşlarının 12 Ekim'e kadar askıya aldıklarını belirtti.

İddiaya göre; pazar günü İstanbul’dan Türk Hava Yolları uçağı ile Hong Kong’a gelen bir yolcunun Covid-19 testinin pozitif çıkması ve aynı uçakta bulunan iki yolcunun ise Covid-19 sağlık düzenlemelerine uymadığı tespit edilmesinin olduğu açıklandı.

covid19koronavirüshong kongthytürk hava yollarıuçuş
T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24