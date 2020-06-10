Hong Kong protestolarının birinci yıldönümünde pek çok gösterici gözaltına alındı

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Hong Kong'da Çin'e suçlu iadesini kolaylaştıracak bir yasa tasarısına karşı başlayan ve daha sonra Pekin'in yarı otonom bölge üzerindeki baskısına yönelik eylemlere dönüşen protestoların birinci yıldönümü için büyük kalabalıklar tekrar sokaklara döküldü. Polis, en az 53 protestocuyu gözaltına aldı.

Eylem düzenlenmemesi için yasak getiren polis, sokaktaki kalabalığı dağıtmak için kalkan ve biber gazı kullandı.

Protestocular şehrin merkezi noktalarına giden yolları kapadı.

Polisten yapılan açıklamada 53 kişinin "yasa dışı toplanmalara" katıldığı gerekçesiyle gözaltına alındığı ve dağılma emrine uymayanlara, "minimum seviyede güç" kullanıldığı belirtildi.