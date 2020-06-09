Hong Kong protestoları bir yaşında

T24 Dış Haberler

Hong Kong'da Çin'e suçlu iadesini kolaylaştıracak bir yasa tasarısına karşı başlayan ve daha sonra Pekin'in yarı otonom bölge üzerindeki baskısına yönelik eylemlere dönüşen protestolar birinci yaşını kutlamaya hazırlanıyor.

Protestocular, 2019'da sıcak bir haziran gününde başlayan protestoların yıl dönümü için bugün küçük çaplı birkaç eylem organize etmeyi planlıyor.

Demokrasi yanlısı Hong Kong protestocuları genelde yaptıkları gibi sosyal medya platformlarından eylemlerin kıyafet kodu ve saatlerini duyurdu, ancak polislerin önlem almasını önlemek için lokasyon belirtmedi.

Günün ilk eylemi bugün öğle yemeği saatlerinde gerçekleşti. Yüzlerce kişi çeşitli alışveriş merkezlerinin dışında toplanarak sloganlar attı ve protesto hareketinin marşı haline gelen "Glory to Hong Kong"u söyledi.

Eylemlerin gün boyunca sürmesi bekleniyor.

Çin Parlamentosu'na Pekin'in terör yanlısı veya ayrılıkçı olarak nitelendirdiği eylemlere karşı bir yasal çerçeve oluşturma ve çeşitli mekanizmalar devreye sokma yetkisi veren yasa geçen ay 2 bin 878'e karşı bir oyla onaylanmıştı.