Hong Kong lideri, protestolara gerekçe olarak eğitim sistemini gösterdi

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Çin'e bağlı yarı özerk Hong Kong bölgesinin lideri Carrie Lam, geçen yıl süren hükûmet karşıtı protestolar için eğitim sistemini suçladı. Lam, geçen yılın "şiddetli protestolarını liberal eğitim müfredatının" ateşlediğini söyledi.

Guardian'da yer alan habere göre, Hong Kong'da bu haftasonu gerçekleşen protestolarda polis müdahalesi sonucu 18 kişi yaralandı ve yaklaşık 200 kişi gözaltına alındı. Haftasonu gerçekleşen protestoların ardından konuşan Hong Kong lideri Carrie Lam, eğitim sistemini hedef aldı. Lam, Hong Kong'daki ortaokul programını "Çatısız bir tavuk kümesi" olarak tanımladı ve hükûmetin kısa zamanda buna müdahale edeceğini söyledi. Lam'in eğitim sistemi hakkında "Çocukların zehirlenmekten ve yanlış bilgi almaktan korunması gerekiyor" dediği belirtildi.

Carrie Lam, hükûmeti destekleyen bir gazeteyle yaptığı söyleşide "Liberal eğitimle ilgili meseleyi halletmek konusunda bu yıl bir şeyleri kesinleştireceğiz" dedi.

Geçen yıl, Hong Kong’da suçluların Çin’e iade edilmesi ile ilgili yasa tasarısına üzerine protestolar başlamış, yasa tasarısının rafa kaldırılmasının ardından da hükûmet karşıtı protestolar devam etmişti.