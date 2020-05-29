Hong Kong krizi: Pekin, yerel polise "düzeni sağlamak için rehberlik edeceğini" söyledi ve ABD'ye "iç işlerine karışmama" çağrısında bulundu

T24 Dış Haberler

Çin Halk Parlamentosu'nun yeni ulusal güvenlik yasasının onaylanmasının ardından ülkenin kamu güvenliği bakanı, Hong Kong polisini "destekleyeceğini ve onlara rehberlik edeceğini" söyledi.

Pekin-Washington hattındaki gerilimin son halkası olan Hong Kong krizi, iki başkent arasında karşılıklı açıklamalara sebep olmaya devam etti. ABD'nin Hong Kong'un "siyasi bağımsızlığını kaybettiğini" söylemesinin ve bölgenin özel ticari statüsünü kaldırma kararı almasının ardından Pekin, Washington'a "ülkenin iç işlerine karışmamasını" söyledi.

Hong Kong yönetimi ABD'ye yeni yasa sebebiyle yaptırım uygulamama çağrısında bulundu.Yapılan açıklamada, "Herhangi bir yaptırım uygulanması çift taraflı kılıç etkisi gösterecektir. Sadece Hong Kong'un değil, ABD'nin de çıkarlarına zarar verecektir" denildi.

Perşembe günü Çin Parlamentosu'na Pekin'in terör yanlısı veya ayrılıkçı olarak nitelendirdiği eylemlere karşı bir yasal çerçeve oluşturma ve çeşitli mekanizmalar devreye sokma yetkisi veren yasa 2 bin 878'e karşı bir oyla onaylandı.

Yeni yasa ile beraber Pekin'in Hong Kong'da çeşitli istihbarat ajansları kurması bekleniyor.

Çin Kamu Güvenliği Bakanlığı'nın dün akşam yaptığı açıklama, Pekin'in Hong Kong'un iç işlerine ne kadar müdahil olacağı konusunda da endişe yarattı. Yasalara göre Çin'in Kamu Güvenliği Bakanlığı'nın Hong Kong Polis Teşkilatı üzerinde hiçbir etkisi olmasa da açıklamada düzeni sağlamak için bakanlığın polise "rehberlik edeceği" belirtildi.

Ulusal güvenlik yasası uluslararası kamuoyu tarafından kınandı. Geçen sene demokrasi yanlısı dev protestolarla sallanan ülkede böyle bir yasa çıkarması Çin Komünist Partisi'nin "ülkenin kontrolünü tamamıyla eline alma" girişimi olarak görülüyor. Birçok yorumcuya göre Britanya'dan Çin'in kontrolüne geçtiğinde "yüksek derecede özerklik" için Hong Kong'a uygulanan "Bir ülke, iki sistem" formülü bu girişimin gerçekleşmesiyle büyük oranda ortadan kalkacak.

Hong Kong'da bugün yasaya karşı eylemler düzenlenmesi planlanıyor.