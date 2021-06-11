Hong Kong hükümeti, "ulusal güvenliği korumak için" filmleri sansürleyebilecek!

Yeni hükümet yönergelerine göre, Hong Kong yetkilileri, ulusal güvenliği koruma kapsamında filmleri sansürleyebilecek. Hong Kong'un hükümeti devirmeyi, bölünmeyi, yabancı güçlerle gizli anlaşmayı ve terör eylemlerini suç sayan, Çin'in baskısıyla yürürlüğe sokulan ulusal güvenlik yasası, aylarca süren demokrasi yanlısı protestolar ve huzursuzluğun ardından yürürlüğe girdi.

HKFP'nin haberine göre, Film Sansür Yönetmeliği'nde yapılan yeni değişiklikler, Film Sansür Otoritesi'ne, filmlerin halka açık gösterime uygun olup olmadığına karar verilmesinin yanında "ulusal güvenliği tehlikeye atan bir suç teşkil edebilecek herhangi bir eylem veya faaliyet" tasvirine karşı tetikte olması talimatını veriyor.

Yeni yönergeler yayımlanmadan önce, Film Sansür Otoritesi; aşırı şiddet, saldırgan davranış veya ayrımcı içerik barındıran filmleri sansürleme yetkisine sahipti.

Demokratlar ve hak grupları, yasanın belirsizlikler içerdiğini ve sivil özgürlükleri ihlal edebileceğini savundular.