Hong Kong faiz düşürdü, Romanya borsayı durdurdu

Hong Kong'da faiz oranları 1 puan düşürüldü. Romanya’da borsa işlemleri kısa süreliğine durduruldu.



Ülkede fiili olarak merkez bankası olarak görev yapan Hong Kong Mali Otoritesi, perşembe gününden itibaren geçerli olmak üzere faiz oranlarını yüzde 1 düşürerek yüzde 2,5 yaptı.



Öte yandan, Romanya'da Bükreş Menkul Kıymetler Borsası BET Endeksi'nde değer kaybının yüzde 9,3'ü aşması nedeniyle işlemlere ara verildi.



Borsada bazı şirketlerin kayıpları yüzde 15'leri buldu.



Romanya'da borsa salı günü son 42 ayın en düşük seviyesine gerilerken, para birimi ron da avro karşısında son 2 haftada yüzde 10'dan fazla değer kaybetti.



Romanya Merkez Bankası Başkanı Mugur Isarescu, yaptığı açıklamada, küresel finansal krize karşın Romanya bankalarındaki mevduatların güvende olduğunu söyledi.

