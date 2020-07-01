Hong Kong'da Ulusal Güvenlik Yasası'nın yürürlüğe girmesiyle ilk gözaltılar gerçekleşti

South China Morning Post'un haberine göre, Hong Kong'un yönetiminin Britanya'dan Çin'e devredilişinin 23. yılında Hong Kong'da bir grup, protesto için sokaklara indi. Hong Kong'da bağımsızlık ve demokrasi yanlılarının karşı çıktığı Ulusal Güvenlik Yasası'nın yürürlüğe girmesinin ardından polis, Causeway Bay'de göstericilere, Ulusal Güvenlik Yasası'nı ihlal ettikleri uyarısında bulunarak biber gazıyla karşılık verdi.

Bağımsızlık yanlısı bayrak taşımak, izinsiz toplanmak ve polislerin görevlerini yerine getirmesine engel olmak gerekçeleriyle yeni yasa kapsamında 30'dan fazla gösterici gözaltına alındı.

Yapılabilecek gösterileri önlemek amacıyla şehrin bazı bölgelerine yaklaşık 4 bin polis konuşlandırıldı.

Çin hükûmeti, Hong Kong'da uygulanması planlanan ve merkezi hükûmeti yıkmaya teşebbüs, vatana ihanet ve ulusal güvenliği tehlikeye atan eylemleri yasaklayan Ulusal Güvenlik Yasası'nı dün onaylamıştı. Uluslararası basında yer alan haberlere göre, Çin'in en üst düzey yasama organı Ulusal Halk Kongresi'nde (UHK) yapılan oylamada Ulusal Güvenlik Yasası, oy birliğiyle kabul edilmişti.