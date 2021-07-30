Hong Kong'da Ulusal Güvenlik Yasası kapsamında suçlu bulunan ilk protestocu 9 yıl hapis cezasına çarptırıldı

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Hong Kong'da Çin'in baskısıyla geçirilen Ulusal Güvenlik Yasası kapsamında yargılanan ve suçlu bulunan ilk protestocu olan Tong Ying-kit, 9 yıl hapis cezasına çarptırıldı.

Hong Kong lideri Carrie Lam tarafından seçilen panelden üç Yüksek Mahkeme yargıcı, salı günü Tong Ying-kit'i bölücü girişimlerde bulunma ve terörist aktiviteler yürütmekten suçlu bulmuştu. Bir yıl boyunca gözaltında tutulan garson, 2020 protestolarıyla ilgili yöneltilen suçlamaları kabul etmediğini söyledi. Tong, bir grup polis memurunun üzerine motosiklet sürmüştü.

Cezanın açıklandığı duruşmada Tong'un avukatları protestocunun hatalı olduğunu ancak motosikleti bilinçli olarak çarpmadığını söyledi. Avukatlar, Tong'un yaptıklarının da bir ayaklanmaya sebep olmadığını ifade etti.

Perşembe günü de "ayaklanma" suçlamasıyla bir radyo programcısına yönelik dava başladı.

Ulusal Güvenlik Yasası nedir?

Hong Kong Ulusal Güvenlik Yasası, Pekin'e Hong Kong'daki yaşamı şekillendirmek için daha önce hiç sahip olmadığı güçler berdi. Yasayı desteklemeyenler, protesto ve ifade özgürlüğünü etkili bir şekilde kısıtladığını söylüyor. Çin ise şehre istikrarı geri getireceğini söylemişti.

Yeni yasanın temel hükümleri şunları içeriyor:

Bölücülük, ayrılmacılık, terörizm ve yabancı güçlerle gizli anlaşma gibi muallak suçlar ömür boyu hapisle cezalandırılabiliyor. Toplu taşıma tesislerine zarar vermek terörizm olarak kabul edilebiliyor. Sabıkası olanların seçilme hakları, ellerinden alınıyor. Yeni düzenlemede şirketlere keyfi cezalar kesilebiliyor. Çin hükümeti, şehrin otoritelerini tanımayan personelleri şehirde görevlendirebiliyor. Bu ofis, gerekli gördüğünde bazı davaları Çin'e götürebiliyor. Bunun yanında Hong Kong, yasayı uygulayacak bir ulusal güvenlik komisyonu oluşturdu. Başına da Çin hükümetinden görevli biri atandı.