Hong Kong'da Ulusal Güvenlik Yasası kapsamındaki ilk davada protestocu suçlu bulundu

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Hong Kong'da bir mahkeme, Çin'in baskısıyla geçirilen Ulusal Güvenlik Yasası kapsamında yürütülen ilk davada protestocuyu suçlu buldu.

Hong Kong lideri Carrie Lam tarafından seçilen panelden üç Yüksek Mahkeme yargıcı, Tong Ying-kit'i bölücü girişimlerde bulunma ve terörist aktiviteler yürütmekten suçlu buldu. Bir yıl boyunca gözaltında tutulan garson, 2020 protestolarıyla ilgili yöneltilen suçlamaları kabul etmediğini söyledi. Tong, bir grup polis memurunun üzerine motosiklet sürmüştü.

2019'da meydana gelen dev demokrasi yanlısı protestoların ardından yürürlüğe sokulan Ulusal Güvenlik Yasası kapsamında şu ana kadar 138 kişi gözaltına alındı. Bu kapsamda demokrasi yanlısı hareketin önde gelen isimlerinden Joshua Wong ve Jimmy Lai'ye de suçlamalar yöneltildi.

Ulusal Güvenlik Yasası nedir?

Hong Kong Ulusal Güvenlik Yasası, Pekin'e Hong Kong'daki yaşamı şekillendirmek için daha önce hiç sahip olmadığı güçler berdi. Yasayı desteklemeyenler, protesto ve ifade özgürlüğünü etkili bir şekilde kısıtladığını söylüyor. Çin ise şehre istikrarı geri getireceğini söylemişti.

Yeni yasanın temel hükümleri şunları içeriyor:

Bölücülük, ayrılmacılık, terörizm ve yabancı güçlerle gizli anlaşma gibi muallak suçlar ömür boyu hapisle cezalandırılabiliyor. Toplu taşıma tesislerine zarar vermek terörizm olarak kabul edilebiliyor. Sabıkası olanların seçilme hakları, ellerinden alınıyor. Yeni düzenlemede şirketlere keyfi cezalar kesilebiliyor. Çin hükümeti, şehrin otoritelerini tanımayan personelleri şehirde görevlendirebiliyor. Bu ofis, gerekli gördüğünde bazı davaları Çin'e götürebiliyor. Bunun yanında Hong Kong, yasayı uygulayacak bir ulusal güvenlik komisyonu oluşturdu. Başına da Çin hükümetinden görevli biri atandı.